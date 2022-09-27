Sultanahmet Meydanı’ndaki tarihi bina satışa çıktı

Sultanahmet Meydanındaki Leman Esma Kasay Han, 229 milyon TLden satışa çıkarıldı.

1800’lerin ortasında saray doktoru Nuri Kenan Paşa tarafından inşa ettirilen ve döneminde muayenehane olarak kullanılan Sultanahmet Meydanındaki Leman Esma Kasay Han, 229 milyon TL’den satışa çıkarıldı.

Gerek tekrar kullanıma açılması gerekse kültürel mirasın yaşatılması amacıyla satışa çıkarılan 600 metrekarelik 6 katlı mülk, Ayasofya Camii’ne 70 metre, Yerebatan Sarnıcı’na 30 metrelik mesafesi itibarıyla İstanbul’un merkezindeki konumuyla yatırımcıların radarına girdi.

6 KATLI HAN TOPLAM 600 METREKARE

Satışa çıkarılan 6 katlı tarihi yapının her katı 93 metrekare olmak üzere toplam 600 metrekare kapalı alana sahip. 10 odalı geniş kullanım alanının yanı sıra altıncı ve yedinci katta 25 metrekarelik iki terası var. Giriş katında ise 93 metrekare büyüklüğünde ve 22 ve 5 metre uzunluğunda çift cepheli mağaza alanı yer alıyor. Şu anda tek girişi kullanılan yapının, çift girişi bulunuyor. Bu sayede dükkân ve üst katlar için girişler ayrı ayrı değerlendirilebiliyor.

DHA

İlginizi Çekebilir Sultanahmet’teki Yılanlı Sütun’da tahribat: Üstüne kazınan yazı dikkat çekti İlginizi Çekebilir İstanbul Valiliği’nden Sultanahmet Meydanı açıklaması