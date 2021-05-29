“Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması” sinemaya yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyor

İSTANBUL (AA) – Bu yıl ilki düzenlenen "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması" genç sinemacıların yolunu açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen yarışma, kısa film alanına yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyor.

Yarışmanın danışmanı Suat Köçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür sanat alanında önemli çalışmalara imza atan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in sinema alanında da nitelikli ve uzun soluklu etkinlikler gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Köçer, "Gerek Başkan beyin, gerekse Kültür Müdürlüğü'nün bu konudaki samimi yaklaşımı ve heyecanı sürece yansıdı. Hızlı bir şekilde hazırlıklara başlayıp organizasyonu şekillendirdik. Bu genç ve dinamik yarışmayı, kısa sürede saygın, etkili bir sinema organizasyonuna dönüştürmek için heyecanla çalışıyoruz." dedi.

Kısa film alanında çalışmalarını sürdürenleri desteklemek istediklerine de işaret eden Köçer, salgın tedbirleriyle birlikte yarışmayı, 4-5 Haziran'da sinemaseverlerle buluşturmayı planladıklarını ifade etti.

– "Hazırlıklar yoğun bir tempoda yürütüldü"

Köçer, yarışmanın ilk yılında pandemi olmasına karşın, ekibin heyecanı ve yarışmaya olan ilginin hazırlıkların yoğun bir tempoda yürütülmesine katkı sağladığını belirtti.

Yarışmanın ilk yılına rağmen yoğun bir ilginin olduğunu aktaran Suat Köçer, aynı zamanda yarışmanın deneyimli isimlerce yürütülmesinin sinema sektöründe de ciddi karşılık bulduğuna dikkati çekti.

Köçer, yarışmaya yurt içi ve yurt dışından toplam 644 filmin başvurduğu bilgisini vererek, "Kapanma sebebiyle hazırlıklar büyük ölçüde online toplantı ve görüşmelerle ilerledi. Ancak ekibin tecrübesi, sürecin pratik ve öngörülen süreçte gerçekleşmesini sağladı. Yoğun bir iletişim ve hazırlık sürecinde tüm ayrıntılar üzerinde çalışarak etkinliği en iyi şekilde gerçekleştirmenin çabasını veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yarışmaya başvuran filmlerin genelinde belirli bir teknik ve estetik düzeyin hakim olduğunu dile getiren Köçer, şunları kaydetti:

"Kısa film alanındaki gelişmeler zaman içinde bir tecrübe ve olgunluğun oluşmasını sağladı. Bununla birlikte çeşitli tarzlardaki deneysel çabaların ve farklı türlerin belirgin biçimde öne çıktığını gördük. Bu da ülkemizde sinemanın zaman içinde teknoloji ve imkanlara paralel biçimde geliştiğini yeniden hatırlatmış oldu. Filmlerin büyük oranda sosyal içerikli olması bir bakıma gençlerin sosyal sorunlara olan ilgi ve duyarlılığını da göstermiş oluyor. Filmlerde amatör oyuncuların yanı sıra pek çok deneyimli oyuncunun yer alması, nitelik kadar bu alandaki paylaşım ve dayanışmanın da varlığını pekiştiriyor."

Suat Köçer, yarışmanın 5 Haziran'da Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona ereceği, gecede dereceye girenlerin yanı sıra kısa film alanında katkısı olan kişi ve yayınlara da katkı ödülleri verileceği bilgisini verdi.

– "Yarışma özellikle kısa film alanına katkı sağlıyor"

Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonun sinemaya, özellikle de kısa film alanına sağladığı katkının takdire şayan olduğunu vurgulayan Köçer, şunları söyledi:

"İlk yılında pandemi ve buna bağlı koşullara rağmen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in bu organizasyonun hayata geçmesi konusundaki anlamlı tutumunu çok değerli buluyorum. Ayrıca başta belediyenin kültür müdürlüğü olmak üzere ilgili birimlerin heyecanı, gelecekte bu etkinliğin daha iyi şartlarda süreceğinin işareti gibi. Ulusal sinemamızın gelişimi açısından büyük öneme sahip bu organizasyonların uzun soluklu olması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın bu heyecanı uzun yıllar Sultanbeyli'de yaşatmasını diliyorum."

Sultanbeyli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mehmet Mazak ile yarışma sürecinde yaşadığı bir anısını anlatan Köçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu kurumlarının film festivalleri ve yarışmalar konusunda genellikle klasik anlayışla hareket etmesi kendilerine has sisteme sahip sinema organizasyonlarında çeşitli zorluklar yaşatıyor. Ama süreci birlikte yürüttüğümüz Mehmet Mazak Bey'in işin mesleki gereklilik ve anlayışına yaptığı vurguları ilginç bulmuştuk. Sürecin bütünüyle mesleki anlayışla ilerlemesi her ne kadar olması gereken bir durum olsa da bu konuda menfi tecrübeler edinmiştik ve bu nedenle de Sultanbeyli Belediyesinin bu profesyonel yaklaşımı bir yandan da bizi mutlu etmişti. Müdür beye göre bu çok normaldi, sonuçta bunun bir sinema organizasyonu olduğunu ve doğal olarak her şeyin buna göre şekillenmesi gerektiğini söylemiş, bu yüzden de ne gerekiyorsa onu uyguladıklarını anlatmıştı. Her halükarda biz belediyenin bu olgun yaklaşımına şaşırmış müdür bey de bizim şaşırmamıza şaşırmıştı."

– "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması" hakkında

Yarışmanın uluslararası jürisinde sinema alanında uluslararası birçok çalışmaya imza atan Oscar Akademi Üyesi İranlı Yönetmen Farnoosh Samadi, rol aldığı birçok dizi ve sinema filmleriyle tanınan oyuncu Emre Kızılırmak ve Avanca Cine-Club Başkanı, Porto Femme Uluslararası Film Festivali Direktörü yapımcı Ana Castro yer alıyor.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda 10 filmin yer alacağı uluslararası kategoride birinciliği elde eden film bin avroluk para ödülünün sahibi olacak.

Yurt içi ayağında ise kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki kısa filmlerin yer alacağı organizasyonda, "En İyi Film" 15 bin liralık birincilik ödülünün sahibi olacak. Dereceye giren ikinci filme 10 bin, üçüncülük elde eden filme ise 7 bin lira ödül takdim edilecek.

Yarışmada yer alan tüm kısa filmler aynı zamanda bu yıl "Yunus Emre" anısına verilecek olan 10 bin liralık "Özel Ödül" için de aday olacak. Yarışmada bunun yanı sıra kısa film alanında nitelikli yapımların artması ve yeni yeteneklerin cesaretlendirilmesi amacıyla finale kalan ancak dereceye giremeyen kısa filmlere 2'şer bin lira "gösterim telifi" verilecek.