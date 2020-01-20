Sultanbeyli’de cemevine saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı

Yazan:
Alaturka Online
-

Sultanbeyli’de Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı yapılmıştı.

Cemevinin camları kırılarak içeri girildiği, yerlere provokasyon amaçlı yazı yazılıp bağış kutusunda bulunan 300 TL çalınmıştı.

Sabah saatlerinde cemevine gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu kaydedildi. DHA

İLGİLİ HABERSultanbeyli'de cemevine çirkin saldırı!Sultanbeyli’de cemevine çirkin saldırı!

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?