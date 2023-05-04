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4 Mayıs 2023
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Sultangazi’de kadına sokak ortasında silahlı saldırı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İstanbul Sultangazi’de işe gitmek için evinden çıkan Derya Muslu (46), Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda saat 07.45 sıralarında kendisini takip eden eski eşi Muzaffer Meral (63) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Muzaffer Meral, eski eşi Derya Muslu’ya yaklaşık 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Muslu’nun karnına isabet ederken, Muzaffer Meral olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Derya Muslu’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Eski eş Muzaffer Meral’i yakalama çalışmaları da devam ediyor. DHA

Alaturka Online
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