Sülün Osman’a taş çıkartan satış

Makina Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Jandarma Genel Komutanlığı’ndan devralınan hurda kamyonetlerin satışı, binek otomobil olarak yapıldı. Hurda kamyonetler, otomobil olarak gösterilince KDV, yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak kesildi.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, “Kurum 1.4 milyon TL zarara uğradı. Bir dönemin ünlü dolandırıcısı Sülün Osman’a dahi taş çıkartacak bu satış ile, 1301 adet aracı hurda olarak alan firmalardan 1.4 milyonluk KDV farkı geri istendi ancak olumsuz cevap alındı. MKE prestij kaybına uğrarız diyerek alıcı firmalara dava da açmadı, 1.4 milyon TL bilançoya zarar olarak geçirildi” dedi. Sertel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayıştay’ın 2019 yılı raporuna göre Jandarma Genel Komutanlığı’ndan devredilen bazı araçların satışında, araçların ‘binek otomobil’ olarak değerlendirildiği ve yüzde 1 KDV hesaplandığı, ancak araçların ‘Kamyonet’ vasfında olduğu bu nedenle yüzde 18 KDV hesaplanması gerektiği belirtiliyor. Bu satış nedeniyle 2015-2016 hesap dönemine ait 723 bin TL ile 2017-2018 hesap dönemine ait 692 bin 637 olmak üzere toplam 1 milyon 415 bin 642 TL KDV farkı bilançoya faaliyet dışı zarar olarak geçirilmiş. Olayın vergi denetiminde ortaya çıkmasıyla, hurda araçları alan firmalardan 1.4 milyonluk KDV farkı tahsil edilmesi için girişimde bulunulmuş ancak alıcı firmalar yüzde 18 KDV uygulansaydı daha düşük teklif vereceklerini bu nedenle ödeme yapmayacaklarını bildirdi. MKE de bu kişilere dava dahi açmıyor. 1.4 milyon TL de faaliyet dışı zarar olarak bilançoya eklendi.”