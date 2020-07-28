Sümela Manastırı 2. etap açılışı ve Trabzon Ayasofya Camii açılış töreni:

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sene 15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana Ayini'ni gerçekleştirebileceklerini duyurmak istiyorum." dedi.

Erdoğan, video konferansla katıldığı Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Suriye'de nasıl mazlumların feryatlarına bigane kalmadıysa Libya'da da ülkenin meşru yönetiminin iş birliği çağrısını cevapsız bırakmadıklarını vurguladı.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını savunma çabalarını da aynı anlayışla destekliyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendileri bin yıl önceki, 500 yıl önceki hesapları bir türlü kapatamayıp bizden yüzyıl önceki haksızlıkları daha öteye taşıma çabalarına sessiz kalmamızı bekleyenlere verecek cevabımız elbette olacaktır. Her mücadele de istenildiği gibi sonuçlanmayabilir ama mücadele etmeyen zaten baştan teslim olmuştur, kaybetmiştir, zelil duruma düşmüştür. Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz ise tarihinin hiçbir döneminde mücadeleden kaçmamıştır. Bugün de kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekten en küçük bir tereddüdümüz olmaz. Taviz de vermeyiz.

Hep dediğimiz gibi başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu milleti teslim alamayacaksınız. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanın tek karış toprağını bile karanlık emellerinizle kirletemeyeceksiniz. Çünkü artık karşınızda eski, zayıf ve ürkek ülke değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefi yolunda son ferdine kadar canı dahil tüm varlığını ortaya koyarak yürüyen bir devlet var."

Erdoğan, restorasyonlarının açılışı yapılan Sümela Manastırı ve Ortahisar Ayasofya Camii'nin hayırlı olmasını diledi.

Bu eserlerin ihyasında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Bu sene 15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana Ayini'ni gerçekleştirebileceklerini duyurmak istiyorum." diye konuştu.

– Açılışlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatıyla tören alanında bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve diğer yetkililer açılışları gerçekleştirdi.

Erdoğan, tören alanındaki yetkililere, açılışta kullanılan kurdele ve makasın, günün anısına kendilerine hediye edildiğini söyledi.

Açılış sonrası Erdoğan'ın, "Sayın Bakanımdan bir ricam olacak. Aynen İstanbul Ayasofya'da olduğu gibi süratle dış cephelerin de hemen restorasyonlarını yapıp, boya vesaire ne gerekiyorsa inşallah bunları da pırıl pırıl hale getireceğiz." ifadesi üzerine Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanım bir yıl içinde tamamlayacağız. 1 Temmuz 2021'e inşallah yetiştireceğiz." dedi.

(Bitti)