Sumru Yavrucuk’un çene cevabı

Sosyal medya hesabı üzerinden kadrosunda yer aldığı Baraj dizisinin tanıtımını yapan Sumru Yavrucuk, bu sırada kullandığı fotoğraf üzerinden dikkat çekici bir yorum aldı.

Çenesinin görüntüsüyle ilgili bir yorum alan Yavrucuk, kendisine yöneltilen “Çeneniz yüzünüzden biraz ayrı duruyor. Daha toplu bir yüzünüz vardı. Çenenizin ucu uzamış gibi” şeklindeki ifadelere kayıtsız kalmadı ve şu cevabı verdi:

“Evet, uzattırdım. Çok birleşikti, biraz ayrı dursun istedim”