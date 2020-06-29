Sumudica: Oyuncularımı sürekli uyarmaktan canım sıkıldı

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şansız bir penaltıyla golü yediklerini söyleyen Marius Sumudica, “Yayıncı kuruluş rakip hoca ile 20 dakika görüştü bizi bekletti. Bugün 2 puan kaybettik. Rakibimizden daha iyiydik, onlar şanslıydı çünkü 90 dakika topa biz sahiptik. Şanssız bir penaltı yedik. Bugün galibiyeti kaçıran yine biz olduk. Ankaragücü ve Galatasaray maçında öndeydik. Ama puan kaybettik. Sürekli galibiyeti kaçırıyoruz. Oyuncularımı sürekli uyarmaktan canım sıkıldı. Golü bulduktan sonra topu rakip sahada istiyorum. Onlara neler oluyor bilmiyorum. 35 puana ulaştık ve kimse bunu bizden beklemiyordu. 5 maçımız kaldı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.