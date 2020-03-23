Sumudica'dan “evde kal” çağrısı

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına destek verdi.

Geride kalan günlerde kentten ayrılarak ülkesi Romanya'ya dönen Sumudica, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Türkiye'ye selam yolladı.

Dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Sumudica, "Virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Benim insanlara mesajım; lütfen evde kalın. Bu, sizin ve ailenizin sağlığı için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki hemen herkesin kendisine saygı gösterdiğini ifade eden ve bu yüzden tüm Türkiye'ye teşekkür eden Sumudica, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz durum çok ciddi. Bu konuda en etkili ve en büyük tedbirleri alın. Bizlerin duaya ve desteğe ihtiyacı var. Birbirinizi destekleyin. Birlikte hareket edersek virüsü yeneceğiz. Hep birlikte biz kazanacağız. Allah, Türk milletini korusun."