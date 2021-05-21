SunExpress, İzmir'i dünyaya tanıtacak “Visit İzmir” projesine sponsor oldu

İSTANBUL (AA) – SunExpress, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı iş birliğiyle İzmir'i, dünyanın dört bir yanına tanıtmak amacıyla hayata geçirilecek "Visit İzmir" mobil uygulamasına platinium sponsor oldu.

SunExpress'in açıklamasına göre, proje kapsamında şehri ziyaret eden turistler, uygulamayı akıllı cihazlarına indirerek gastronomiden önemli tarihi ve kültürel miraslarına, konaklama alternatiflerinden gezi rotalarına toplamda 11 farklı kategoride kentin 2 binden fazla cazibe merkezi hakkında tüm bilgilere ulaşabilecek.

Açıklamada görüşleri yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başka bir turizm mümkün anlayışının bir örneği olan yenilikçi çalışmanın, şehirdeki tüm kurumların vizyon ortaklığının bir sonucu olduğunu bildirdi.

Turizmin dünya genelinde dijitalleştiği ve küçük ölçekli turizmin yaygınlaştığı salgın sürecinde önemli bir adım attıklarını kaydeden Soyer, şu açıklamalarda bulundu:

"İzmir dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir oldu. Visit İzmir sayesinde turistler, İzmir'in 30 ilçesinde, 12 ay boyunca farklı noktaları ziyaret edebilecek. Şehrin az bilinen yüzlerce cazibe noktasına kolayca erişerek turizm sektörünün ve esnafımızın ekonomisini büyütecek. Bu proje, İzmir Vakfı tarafından hazırlanan İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi'nin ilk önemli adımı niteliğinde. Proje kapsamında, vakfımız İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte kırk uzmanın desteğini alarak bir yıl süreyle çalıştı."

Soyer, projeye ortak olan SunExpress'in, ortak süreç boyunca kendilerini desteklediğini belirterek, kendilerine ve projenin paydaşı olan diğer kurumlara teşekkür etti.

– "Türkiye ve Ege turizmine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz"

SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki ise Türk turizm taşımacılığının belkemiği olduklarını belirterek, "Amacımız, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere, zengin tarihi ve kültürel mirasları ve eşsiz doğasıyla İzmir'in güven içinde tatillerini yapabilecekleri bir destinasyon olduğunu göstermek." ifadelerini kullandı.

İzmir'i hem iç hem dış hatlarda tarifeli direkt seferlerle en fazla destinasyona bağlayan hava yolu olduklarını kaydeden Kownatzki, "Türkiye ve Ege turizmine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Visit İzmir'i keşfetmek isteyen misafirler www.visitizmir.org web sitesini ziyaret edebilir ya da IOS ve Android akıllı cihazları üzerinden mobil uygulamayı indirebilir." açıklamasında bulundu.