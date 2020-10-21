SunExpress'e “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası”

İSTANBUL (AA) – Türk Hava Yolları'ndan sonra Türkiye'de Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'na (YSS) sahip ikinci hava yolu şirketi SunExpress oldu.

Şirket açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yılının son çeyreğinde projelendirdiği ve şirket içerisindeki birçok departmanın katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaları sonucunda, bu yılın eylül ayında tüm denetim ve gereklilikleri yerine getirerek YSS'yi almaya hak kazandı.



SunExpress, Türk havacılık sektöründe Türk Hava Yolları'ndan sonra YSS belgesine sahip ikinci şirket olurken, Antalya'da ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte bu belge ile sertifikalandırılan 4 firmadan biri olmayı başardı. 2020 yılı itibarıyla Türkiye'de şu ana kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 520 şirket bulunuyor.



İngilizce adı "Authorized Economic Operator (AEO)" olan "yetkilendirilmiş yükümlü"; gümrük yükümlülüklerini gerektiği gibi uygulayan, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarını karşılayan, oto kontrolünü gerçekleştirebilen güvenilir şirketlere sağlanan ve uluslararası geçerliliği olan bir statü olarak öne çıkıyor. Bu statüye sahip şirketlere gümrük uygulamalarında bazı kolaylık ve imtiyazlar sağlanıyor. "Yetkilendirilmiş yükümlü" kavramı, geleceğin uluslararası dış ticaret yapısının ana unsurlarından birini oluşturuyor.



Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'na sahip şirketler, ithalat ve ihracat süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu, operasyonel kabiliyetlere olumlu katkı, uluslararası pazarlarda rekabet gücü, marka değeri ve güvenilirliğinin artması gibi avantajlara ek olarak, karşılıklı tanıma anlaşması olan ülkelerde de statü ayrıcalıklarından yararlanma imkanına sahip oluyor.



Avrupa Birliği'nde 19 bin 1 ve ABD'de 11 bin 605 adet YYS almaya hak kazanmış firma bulunuyor.

