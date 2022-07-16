Sünnet düğününde kavga: 3 ölü, 5 yaralı

Balıkesir’de gerçekleşen sünnet düğününde, aralarında husumet bulunan iki aile üyelerinin karıştığı silahlı kavgada üç kişi öldü, beş kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bigadiç ilçesine bağlı Güvemçetmi Mahallesi’nde meydana geldi. Burada düzenlenen bir sünnet düğününe Macarlar Mahallesi’nden kişiler de katıldı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile üyeleri düğünde karşılaşınca, kavga çıktı.

Taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İkisi ağır beş yaralı ise ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. (DHA)

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