Sunucu Okan Karacan hakkında cinsel taciz soruşturması

İstanbul Beşiktaş’ta köftecide garson olarak çalışan Y.K.’nın taciz şikayeti üzerine sunucu Okan Zeki Karacan gözaltına alındı. İddiaları kabul etmeyen Okan Zeki Karacan hakkında ‘cinsel taciz’ soruşturması başlatılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan polis ifadelerindeki iddialara göre, ilçedeki bir köftecide garson olarak çalışan Y.K., 13 Ağustos günü saat 19.00’da, çalıştığı iş yerinin dış kısmında yer alan masadan sipariş alırken kaldırımdan geçen tanımadığı bir kişinin kalçasına eliyle dokunarak taciz edip yoluna devam ettiğini iş yerindeki arkadaşlarına söyledi.

Y.K.’nın arkadaşları koşarak taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi yakalayarak polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, taciz ettiği iddia edilen Okan Zeki Karacan’ı gözaltına alırken Y.K.’yı da ifade için polis merkezine götürdü. Y.K. ifadesinde taciz edildiği iddialarını tekrarlayarak, Okan Zeki Karacan’dan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Y.K.’DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Okan Zeki Karacan ise ifadesinde; Y.K.’yı tanımadığını, 6 yaşındaki oğlu ile köftecinin önünden geçtikten bir süre sonra durdurulduğu tanımadığı kişiler tarafından, “Sen bu kadını elledin, para vereceksin” şeklinde ithamda bulunulduğunu ve aynı kişilerin saldırısına uğradığını ileri sürdü. Karacan, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmediğini ve iftira attığını iddia ettiği Y.K.’dan davacı ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

İfadelerin ardından hakkında ‘cinsel taciz’ soruşturması başlatılan Okan Zeki Karacan nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı. DHA

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