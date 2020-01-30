Süper Bowl öncesi porno sitesinden takımlara ilginç teklif!

ABD’de Amerikan futbolu ligi National Football League (NFL) finali Super Bowl 2 Şubat Pazartesi tarihinde Miami’deki Hard Rock Stadium’da oynanacak. Tüm dünyanın merakla beklediği finalde Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers karşılaşacak. Dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl finali öncesi bir porno sitesi, iki takım yöneticilerine hırsızlığa karşı koruma talebinde bulundu.

Miami’de daha önce oynanan Super Bowl finallerinde gerçekleşen hırsızlıklardan örnek veren porno sitesi sahibi Darren Parker, futbolcuların odalarına kuracakları güvenlik kamerası sistemi ile hırsızlara karşı önlem alabileceklerini söyledi. İki takım yöneticilerine tekliflerini ilettiklerini belirten Parker, böylece sporcuların sadece maça konsantre olabileceklerini belirtti. Super Bowl finallerinde daha önce Rob Gronkowski, Yasiel Puig ve Tom Brady gibi isimlerin odaları maç oynanırken ya da antrenman sırasında soyulmuştu.

ABD basınına konuşan Darren Parker, iki takıma da iyi bir ev sahibi olmak istediklerini belirtirken “Futbolcuların son düşünmesi gereken şey, maç oynadıkları ya da antrenman yaptıkları sırada odalarında bıraktıkları değerli eşyaların güvende olup olmadığını düşünmek olmalı. Geçtiğimiz yıllarda Super Bowl finalleri esnasında ya da hazırlıklarında futbolcuların odalarının soyulduğuna tanık oldu. Biz odalara kuracağımız HD güvenlik kameraları sayesinde iki takım sporcularının güvenlik endişesini giderebiliriz” dedi.

Sporcuların böylece maç dışında bir şey düşünmek zorunda kalmayacaklarının altını çizen Parker “Eve yerleştireceğimiz kameralar sayesinde futbolcuların aileleri ya da yakınları, odaları canlı olarak görebilecek. Böylece herhangi bir hızsızlık olayı gerçekleşirse, olay anında polise haber verebilecekler. Tek yapmaları gereken sitemize üye olmak olacak” ifadelerini kullandı.