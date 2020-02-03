Super Bowl’da tarihi gece! 50 yıl sonra gelen şampiyonluk

Tüm dünyayı ekrana kilitleyen, ABD’nin en büyük spor organizasyonu Amerika Futbol Ligi (NFL) finali Super Bowl’da Kansas City Chiefs ile San Francisco 49’ers karşılaştı. Rakibini 31-20 mağlup eden Kansas City Chiefs, tarihi bir zafere imza atarak 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşma, Miami’de bulunan 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu’nu dolduran taraftarlara heyecanlı dakikalar yaşattı. Karşılaşmanın ilk çeyreği 7-3’lik skorla Kansas City’nin üstünlüğü ile sona erdi. Kansas City, savunma sertliğini arttıran San Francisco’nun, gerçekleştirdiği etkili hücumlarla beraberliği yakalamasına engel olamadı. İlk yarı 10-10 berabere sonuçlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren San Francisco, maçta 20-10 öne geçti. Son çeyreğe geride giren Kansas City, maçın son bölümünde adeta coştu. Önce 24-20 öne geçmeyi başaran Kansas City, maçın bitmesine iki dakika kala skoru 31-20 yapmayı başardı. Karşılaşmayı bu sonuçla bitiren Kansas City, tarihinde ikinci kez şampiyonluk sevincini yaşadı.