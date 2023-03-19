Süper golcü Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçti! Alex de Souza’yı geçti

Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele nefes kesti. Hakem kararlarının çok konuşulduğu mücadelede 6. dakikada Efthimis Koulouris’in golüyle Akdeniz ekibi 1-0 öne geçti.

Avrupa’daki son gol de onun

Kanarya’nın imdadına ise bu sezonki süper golcüsü Enner Valencia yetişti. Sırasıyla; Kasımpaşa (4), Adana Demirspor (1), Konyaspor (2) ve Kayserispor (1) filelerini sarsan Ekvadorlu golcü perşembe günü de 1-0 kazanılan ancak Avrupa’ya veda edilen Sevilla karşılaşmasında Sarı-Lacivertliler’in tek golünü atmıştı.

Penaltılarda çaresiz bıraktı

Yani son 5 maçta 9 gol atan tecrübeli oyuncu, Alanyaspor karşısında da iki kez fileleri sarstı. 65 ve 85’te Turuncu-Yeşilliler’in kaleci Runar Runnarsson’u penaltı atışlarında çaresiz bırakan 33 yaşındaki futbolcu son 6 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

Maç başına 1 gole katkı…

Kariyerinin en başarılı dönemini geçiren yıldız oyuncu bu sezon da çıktığı 35 maçta 29 gol, 4 asislik performansa ulaşarak tam 35 gole direkt etki etti. Maç başı 1 gol katkısıyla oynayan deneyimli forvet ligde de 25. sayısına ulaştı ve gol krallığı yarışında adeta haksız bir rekabet oluşturdu.

Efsaneyi geride bıraktı!

Yıldız oyuncu bu performansıyla Fenerbahçe tarihine geçti! Resmi maçlarda 29 gole ulaşan Enner Valencia, 2010-2011 sezonunda 28 kez rakip fileleri sarsan efsane Alex de Souza’yı geçerek Sarı-Lacivertliler’in tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. Öte yandan ligde de 5 maçlık gol serisi yakalayan deneyimli oyuncu, 2012-2013 sezonundaki Moussa Sow’un performansının ardından bunu başaran ilk futbolcu olmayı başardı.