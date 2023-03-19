Süper golcü Enner Valencia, Fenerbahçe’yi taşıyor! Son 6 maçta 11 gol…

Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele nefes kesti. Hakem kararlarının çok konuşulduğu mücadelede 6. dakikada Efthimis Koulouris’in golüyle Akdeniz ekibi 1-0 öne geçti.

Avrupa’daki son gol de onun

Kanarya’nın imdadına ise bu sezonki süper golcüsü Enner Valencia yetişti. Sırasıyla; Kasımpaşa (4), Adana Demirspor (1), Konyaspor (2) ve Kayserispor (1) filelerini sarsan Ekvadorlu golcü perşembe günü de 1-0 kazanılan ancak Avrupa’ya veda edilen Sevilla karşılaşmasında Sarı-Lacivertliler’in tek golünü atmıştı.

Penaltılarda çaresiz bıraktı

Yani son 5 maçta 9 gol atan tecrübeli oyuncu, Alanyaspor karşısında da iki kez fileleri sarstı. 65 ve 85’te Turuncu-Yeşilliler’in kaleci Runar Runnarsson’u penaltı atışlarında çaresiz bırakan 33 yaşındaki futbolcu son 6 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

Maç başına 1 gole katkı…

Kariyerinin en başarılı dönemini geçiren yıldız oyuncu bu sezon da çıktığı 35 maçta 29 gol, 4 asislik performansa ulaşarak tam 35 gole direkt etki etti. Maç başı 1 gol katkısıyla oynayan deneyimli forvet ligde de 25. sayısına ulaştı ve gol krallığı yarışında adeta haksız bir rekabet oluşturdu.