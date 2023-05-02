Süper güç Vincent Aboubakar! Weghorst’u yakaladı…

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, sezonun ilk yarısında takımın forveti olarak görev yapan Wout Weghorst’un 16 lig maçında attığı 8 gole, oynadığı son 8 karşılaşmadaki performansıyla ulaştı. Sezona İngiltere’nin Burnley takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Weghorst’la başlayan Beşiktaş, Hollandalı futbolcunun ara transfer döneminde Manchester United’a gitmesi üzerine Aboubakar’ı Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr’dan transfer etti. Ocak ayında Beşiktaş’taki üçüncü dönemine başlayan Aboubakar, peş peşe attığı gollerle Weghorst’un yokluğunu kısa sürede unutturdu.

DERBİLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Beşiktaş formasını ligin 20. haftasındaki Yukatel Kayserispor maçında giymeye başlayan Kamerunlu forvet, ilk 4 maçında takımına gol katkısı veremedi. İlk döneminde olduğu gibi Cenk Tosun’la etkili bir ikili haline gelen Siyah-Beyazlı oyuncu, son 8 maçta 8 gol kaydetti. Aboubakar, Weghorst’un 16 maçtaki gol sayısını 12 müsabakada yakaladı.

WEGHORST’U YAKALADI

Beşiktaş’ta Weghorst’tan daha az maç yapmasına rağmen aynı sayıda gol kaydeden Aboubakar, tüm gollerini 959 dakikaya sığdırdı. Ligde oynanan son Galatasaray maçında takımının 3. golünü kaydeden Aboubakar, Siyah-Beyazlı ekipteki üçüncü döneminde oynadığı 2 derbi karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmış oldu.

8. GOLÜ GALATASARAY’A

Beşiktaş’ın Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup ettiği maçta Kartal’ın son golünü kaydeden Aboubakar, ligdeki 8. golünü Galatasaray mücadelesinin uzatma dakikalarında attı.