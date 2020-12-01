Süper Lig | 10’uncu haftaya damga vuran 7 olay

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | Süper Lig’in derbi haftasında en az 7 gollü derbi kadar konuşulan birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. 90+’larda gelen geri dönüşlerle, şapka çıkarılacak gollerle geride kalan 10’uncu haftanın 7 olayına gelin hep birlikte bakalım…

1- BAKER’IN GOLÜ AKLIMIZI ALDI



Haftanın hem açılış hem de en olağanüstü golüyle başlayalım. Trabzonsporlu Lewis Baker, Başkent’te acayip bir şey izletti bize. İlk kazanılan serbest vuruşu Abdülkadir Ömür’e bırakan Baker ikincide golün nasıl atılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Yaklaşık 25 metreden 94 km hızla giden bir şut çıkaran Trabzonspor’un 25 yaşındaki İngiliz’i deyim yerindeyse aklımızı aldı. Vuruşu sol ayağı ile yapsa belki estetiği kırılacak ama o açıdan sağ ayakla öyle derin bir falso vererek çatala yollamak her ustanın işi değil. Futbolu sanata çeviren isimler bu lige renk katıyor. Teşekkürler Baker…

2- ABOUBAKAR’I GÖRÜRSENİZ KAÇIN!



Derbiye özel yazılacak çok hikaye var ama isterseniz önce Vincent Aboubakar’ın önünde bir ceketimizi ilikleyelim. Zira kendisi Kadıköy’deki tarihi zaferi getiren oyunun başrolündeki isimdi. Bölgesine atılan her topu kazandı, geride atağı başlatıp ileride bitirdi, 2 üst düzey gol vuruşuyla Fenerbahçe’yi ışın kılıcı gibi kesti. Sakat diye burun kıvırılan Aboubakar an itibariyle ligin en formda oyuncusu. Fenerbahçe stoperleri maçtan sonra onun için şu öneride bulunabilir; ritmini bulmuş bir Aboubakar görürseniz kaçın!

3- SERGEN HOCA TESADÜFTÜR!



17 Nisan 2005’te Pancu Kadıköy’de kaleye geçip 4-3’lük zaferi getirirken Sergen Yalçın ve Murat Şahin yedek kulübesinde onu izliyordu. 15 yıl sonra bu hafta Beşiktaş Kadıköy’de yine 4-3 kazanırken Sergen Yalçın ve Murat Şahin kulübede yan yanaydı ancak bu kez teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak… Beşiktaş o gün de 10 kişi kazanmıştı. Fenerbahçe, 4 sezon aradan sonra bir maçta kalesinde 4 gol gördü. Bunu başaran, 2016-2017 sezonunda Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Kayserispor’du. Yani zafer tesadüfse Sergen Hoca o tesadüftür.

4- ERKEN ÖTEN HOROZ DEĞİL BAYKUŞ



Başakşehir-Denizlispor maçını hiç izlemeyen birine ‘3-0’dan çevirdiler’ desek illaki şaşırır ama Başakşehir yaptı zanneder. Son yarım saatte 3 gol yiyerek puan veren taraf Başakşehir olunca inanması daha zor çünkü. Bu yüzden haftanın takımı tartışmasız Denizlispor. 3 gün önce hoca gönderen takımın 60’tan sonra Başakşehir deplasmanında maçı çevirmesi olağanüstüydü. Üstelik 90’dan sonra bulduğu 2 golle… Sanki bu kez erken öten ‘Horoz’ değil ‘Baykuş’ oldu.

5- KIZILAMAYAN ÇOCUK DİAGNE



Acayip bir adam Diagne. Kızamadığın haylaz çocuklar gibi. Rize deplasmanında 2 kez hat-trick yapabilecek kadar kolay pozisyona girip 3 tane attı, bir o kadar da kaçırdı. Süper Lig’e geldiği Ocak 2018’den bu yana en fazla gol atan oyuncu (44) oldu. Tabii bunların 17’si penaltıdan. Rize deplasmanlarını seviyor. Tam 47 kez topla buluşmuş, bu sayı bir santrfor için oldukça fazla. Galatasaray geçen sezon ağır kayıplar verdiği Rize’de haftanın en farklı galibiyetini aldı. Tabela Diagne’yi gösterdi ama asıl makine bu sezon ceza sahası dışından takımın ilk golünü atarak siftah yapan Taylan Antalyalı’ydı.

6- BİZ GÜLLERİ SEVERDİK DİKENLERİYLE



Gaziantep FK bu ligde maçlarını izlemekten en keyif aldığım takımlardan bir tanesi. Öyle aman aman kaliteli isimlere sahip değiller ama riski seviyorlar. Bu yüzden her hafta mutlaka bir aksiyon yaşatıyorlar. Yeni Malatyaspor karşısında 45 dakikadan fazla 1 kişi eksik olmalarına rağmen öne geçip galibiyeti kaçırdılar. Evinde neredeyse 1 yıldır (318 gün) yenilmemiş ve son 19 maçta sadece 1 kez mağlup olarak ligin en iyi serisini yakalamış bir takım. Bunu başaran kişi kabul edelim Sumudica. Kulübedeki şu çirkin hareketlerini bir bıraksa çok sempatik takım olurlar. Herhalde orada da ‘biz gülleri severdik dikenleriyle’ durumu var.

7- SİVAS’IN GÜVENDİĞİ DAĞLARA KAR YAĞDI



Hafta içi Avrupa mesaisi yapan Sivasspor’da Göztepe maçı sonrası yine en çok konuşulan olay hakem kararlarıydı. Rıza Çalımbay’ın haftalardır süren hakem tepkisi 1-0 kaybedilen Göztepe maçındaki tartışmalı ofsayt pozisyonu ile arşa çıktı. Son 5 maçtır kazanamayan ve sadece 2 puan alan Yiğidolar ligde baş aşağa gidiyor. Ve haftaya Trabzonspor deplasmanı var. ‘Zorlu Sivas deplasmanı’ terimi artık hayal. Bu sezon iç sahada tek bir galibiyet alamayan Sivas’ın güvendiği dağlara kar erken yağdı.