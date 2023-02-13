Süper Lig devine transfer görüşmelerinde sürpriz öneri: Aubameyang

Süper Lig’de deprem nedeniyle uzatılan transfer döneminde kulüplerin çalışmaları sürüyor. Ara transfer döneminin uzatılması sonrası Süper Lig devleri de kadrolarına takviye yapmak adına dünya yıldızları ile temas halinde…

ATLETICO MINEIRO, LEMOS’U İSTİYOR

Transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna katan Brezilya ekibi, gözünü Mauricio Lemos’a dikti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre savunmasını güçlendirmek isteyen Atletico Mineiro, Uruguaylı stoper için Fenerbahçe ile pazarlık halinde. Sarı-Lacivertliler, kadroda düşünmediği ve bir an önce yolları ayırmak istediği Lemos için Siyah-Beyazlılar’a her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Atletico Mineiro, geçen sezon Brezilya Serie A’yı 7. sırada bitirerek hayal kırıklığı yaratmıştı.

YARDIM TRANSFERİ MARKOVIC VE BERTUĞ

Gaziantep ve Hatay ligden çekildi. Süper Lig’deki diğer takımlar, bu iki ekipteki futbolculara kapılarını sonuna kadar açmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe de her iki kulüple temas kurarak bu konuda harekete geçebilir.

Sarı-Lacivertliler’de gündeme gelen ilk isim Gaziantepsporlu Lazar Markovic. Sırp kanat oyuncusu hem 2015-16’da Çubuklu formayı giymiş, hem de Jorge Jesus’un eski öğrencilerinden biri. 28 yaşındaki futbolcu istemesi halinde sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertliler’de futbol hayatına devam edebilir.

Fenerbahçe’nin lig bitene kadar kapılarını açması muhtemel bir diğer isim ise Hataysporlu Bertuğ Yıldırım. Depremden sonra yaptıklarıyla adeta kahraman haline gelen teknik direktör Volkan Demirel’in 20 yaşındaki öğrencisi için de Sarı-Lacivertliler girişimde bulunabilir. Transferler gerçekleşirse, iki oyuncunun bu sezonki maaşlarını Fenerbahçe üstlenecek.

AUBAMEYANG TEKLİFİ

Fenerbahçe, Hakim Ziyech için bastırırken Chelsea’nin bir başka yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang’ın teklif edildiği öne sürüldü. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkardığı yıldız futbolcuyu göndermek istiyor. Golcü oyuncunun Sarı-Lacivertliler’in yanı sıra Los Angeles’a da önerildiği kaydedildi.

Türkiye’de transfer döneminin 18 Şubat’a uzatılmasıyla birlikte kulüpler çalışmalara devam ediyor. Fenerbahçe, Chelsea’den ayrılmak isteyen Hakim Ziyech’i kiralamak için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Faslı oyuncu ayrılmak istese de İngiliz ekibinin menajeri Graham Potter, oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmıyor. Ziyech konusunda iyi haberler gelmese de başka bir yıldızın Sarı-Lacivertliler’e önerildiği iddia edildi: Pierre-Emerick Aubameyang…

Gözden çıkartıldı

Gabonlu golcü kadroda düşünülmüyor. Potter, Aubameyang’ı Şampiyonlar Ligi listesinden çıkarttı. 33 yaşındaki hücum oyuncusu, Premier Lig’deki son iki maç olan Fulham ve West Ham karşılaşmalarının kadrosuna da alınmadı.

İngiliz ekibinin, Aubameyang’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermek için kulüp arayışında olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe’nin yanı sıra MLS ekiplerine de önerildiği, Los Angeles’ın teklif yaptığı belirtildi.

ABD’yi istemiyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Aubameyang, kariyerini ABD’de sürdürmek istemediği için Los Angeles’ı geri çevirdi. Yıldız golcünün hedefi, sezon sonunda Barcelona’ya geri dönmek. Bu nedenle Avrupa’dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Gabonlu hücum oyuncusunun, Los Angeles’ın aksine, Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi.