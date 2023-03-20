Süper Lig ekibi satılıyor! Almanlar teklif yaptı…

Türkiye’de kulüplerin satın alınma süreci hızlanmaya başladı. Göztepe’nin yüzde 70’lik hissesi Ağustos 2022’de Danimarka şirketi Sport Republic’e satılmıştı. Bu satışın ardından Sarı-Kırmızılılar’ın yeni başkanı da Rasmus Ankersen olmuştu.

‘Dalgayla birlikte yüzeceğiz’

Göz Göz’ün eski patronu Mehmet Sepil bu satın alım süeci tamamlandıktan sonra, “Bizim ilk yabancı oyuncumuz John Nielsen’di. O da çok sevilen bir Danimarkalı oyuncumuzdu. Efsane kadromuzun tek yabancı oyuncusuydu. Bizim Danimarkalılarla kaderimiz o günlerden kesişmiş. Şimdi de Rasmus ve Henrik’le beraberiz. Bizim için yeni bir başlangıç. Göztepe kendini ispat etmiş, Türkiye’de ve İzmir’de birçok taraftarı olan, kitlelerin saygı duyduğu bir kulüp. Biz Göztepe’yi yeni seviyelere çıkaracağız. Biz hep dalgalara karşı yüzdük. Biz de artık Göztepe olarak dalgayla birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

’80 milyon futbol için deliriyor’

Rasmus Ankersen de tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, Türkiye’deki futbol tutkusunun dikkatini çektiğini söyledi. Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu aktaran Ankersen, “İzmir’i ziyaret ettim, tesisleri ziyaret ettim, stadı gezdim. Mehmet Bey beni ağırladı ve burada özel bir şey olduğunu hissettim. Gerçekten zorlu bir iş başlayacak. Türkiye’deki futbol tutkunuz çok ilgimizi çekti. Göztepe büyük bir şehrin takımı, farklı hususlara sahip. Büyük şehirdeyiz, taraftar tutkulu, harika stat var ve akademide harika bir eğitim var. Bu potansiyel içindeyiz. Yerine getirilmemiş potansiyeli ortaya çıkarmak için geldik. Biliyoruz ki 80 milyon futbol için deliriyor. Başarılı bir adımın doğru yönde atılması gerekir. Futbola yapılacak yatırım da ileriye gidecek. Bu potansiyeli gördük bu da bizi heyecanlandırdı” diye konuştu.

İlk yabancı yatırımcı

Rasmus Ankersen, Göztepe Sportif AŞ’de Mehmet Sepil’in hisselerini resmen devralınca Türk sporuna ilk yabancı yatırım oldu. Avrupa’da birçok kulüp, ABD, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yatırımcılar tarafından yönetilirken, İzmir’in 1925 yılında kurulan 97 yıllık temsilcisi Göztepe, Türk futbolunda ilk yabancı yatırım alan kulüp olarak tarihe geçti.

Görüşme gerçekleştirildi

Türk futbolundaki ikinci yabancı yatırımcı olmayı hedefleyen bir şirket de resmen harekete geçti. Ajansspor’un haberine göre; Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ın yatırımcısı olduğu şirket, Medipol Başakşehir’in yüzde 40’lık hissesini satın almak için resmi teklif yaptı. Alman yetkililerin, hafta sonunda İstanbul’a gelerek Başakşehirli yöneticilerle ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi.