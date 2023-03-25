Süper Lig ekibinde teknik direktör için geri sayım!

Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig’in 38 haftalık bölümünde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluk sevinci yaşadı. Bordo-mavili takım, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile uzun yıllar sonra ligde şampiyonluk hasretini sonlandırmış oldu.

3 kupa kazandı

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında toplamda 3 kupa kazandı. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ı da çalıştıran Avcı, kulüp düzeyinde kaldırdığı tüm kupaları bordo-mavililerle kazandı. 29 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Süper Kupa, 2021-2022 sezonunda ise Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna uzandı.

93 lig maçında sadece 13 mağlubiyet

Tecrübeli teknik adam, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında 10 Kasım 2020’de başladığı Trabzonspor kariyerinde 93 lig karşılaşmasında 52 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile ilk sezonunu 2.03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu 2.13 puan ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon ise 1.65 ortalamada kalarak en kötü dönemini yaşadı.

Orhan Ak’la hazırlanıyorlar

Trabzonspor’da kongre sürecinin tamamlanmasının ardından başkanlığa oturmaya hazırlanan Ertuğrul Doğan ve yönetimini, yoğun ve zorlu bir başlangıç süreci bekliyor. Yeni yönetim, şimdiden çalışmalarını sürdürürken takım da Orhan Ak yönetiminde hazırlıklara devam ediyor.

Programı netleşti

Trabzonspor’un, Milli ara sonrası maç programı netleşti. TFF’den yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan Cumartesi günü Fırtına, evinde Kayserispor’u konuk edecek. 4 Nisan Salı günü ise Türkiye Kupası’nda Ankaragücü ileçeyrek final maçı var. Devamındaki fikstür şöyle; 8 Nisan: Kasımpaşa (d), 16 Nisan: Beşiktaş, 20 Nisan: Sivasspor(d), 29 Nisan: Konyaspor(d), 8 Mayıs: Ankaragücü.

‘İsteyen istediği yere gidebilir’

Camia ve taraftarın Orhan Ak’ın göreve devam etmemesi yönündeki tavrı sonrası yeni seçilecek başkan Ertuğrul Doğan, hoca konusunu bir an önce netleştirmeye karar verdi. Salı günü Trabzonspor’un yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirecek. Burada, ana gündem teknik direktör olacak. Adana Demirspor’un hocası Montella en ciddi adayların başında geliyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan İtalyan çalıştırıcının Trabzonspor’la anılması sonrası Güney ekibinin başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından, “Zannetmiyorum ama isteyen istediği yere gidebilir. Özgürlük var” açıklaması yaptı.

Süreci zorlaştırıyor

Yerlide ise boşta olduğu için Sergen Yalçın ön planda. Maaş beklentisi yüksek olan Yalçın’la bir kez daha temas kurulacak. Diğer adaylar Fatih Tekke ve Çağdaş Atan’ın görevde olmaları, süreci zorlaştırıyor.