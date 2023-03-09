Süper Lig ekibine transfer yasağı! Başkan resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımı Bitexen Giresunspor’a FIFA’dan kötü haber geldi. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak Radyospor’a açıklamalarda bulundu.

İKİ DÖNEM YASAK

Giresunspor’a Jean Pyerre dosyasından dolayı 2 dönem transfer yasağı getirildi. FIFA, CAS’taki davanın onandığını Karadeniz temsilcisine bildirdi.

765 BİN EURO ÖDEME YAPILACAK

Giresunspor, Jean Pyerre’e 30 gün içerisinde 765 bin Euro ödeme yapacak. Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, yaptığı açıklamada; CAS’taki Piyerre davamız aleyhimize onandı. İsviçre Ticaret Mahkemesi’ne gerekli itirazları birkaç gün içinde yapacağız.” ifadelelerini kullandı.

KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Brezilya ekibi Gremio’dan transfer edilen Pyerre’ye testis kanseri teşhisi konulmuştu. Bunun üzerine futbolcu ile yollarını ayıran Giresunspor’a FIFA’dan ceza geldi.

Giresunspor, geçen yıl konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “2021/2022 futbol sezonunun 2. Transfer ve Tescil döneminde kiralık olarak anlaşmaya varmak üzere kendisi ile sözleşme imzalamadan önce gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi adına Türkiye’ye davet ettiğimiz profesyonel futbolcu Jean Pyerre Casagrande Silveira Correo’ya, Türkiye’de yapılan tetkikler sonucunda testis kanseri teşhisi konmuştur”

‘HERHANGİ BİR SÖZLEŞME İMZALANMAMIŞTIR’

“Bu üzücü durum sebebiyle profesyonel futbol faaliyetlerine devam edemeyecek Sn. Correo ile bu çerçevede herhangi bir sözleşme imzalanamamıştır. Buna karşın kulübümüz, tüm iyi niyeti ile Sn. Correo’ya, tedavisini Türkiye’de yapmak istemesi halinde kulübümüz tarafından gerekli desteğin sağlanacağı defalarca bildirilmiştir” denildi.

Son olarak, “Kulübümüzün sergilediği bu iyi niyetli tutuma karşın 24 Haziran 2022 tarihine Sn. Correo tarafından FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde kulübümüz aleyhine bir dava ikame edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.