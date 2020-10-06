Süper Lig kulüpleri 1. transfer dönemini hareketli geçirdi

İSTANBUL (AA) – Türkiye'de 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla 4 Ağustos'ta başlayan 2020-2021 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi tamamlandı.

Süper Lig'de mücadele eden 21 kulüp, yaz transfer sezonunun hareketli geçirerek yerli ve yabancı oyuncuları kadrolarına dahil etti.



Takımlarda gelen ve giden oyuncular şöyle:



– Fenerbahçe:



Gelenler: Marcel Tisserand (Wolfsburg), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Dimitrios Pelkas (PAOK), Mauricio Lemos (Las Palmas), İsmail Yüksek (Gölcükspor), Filip Novak (Serbest transfer-Trabzonspor), Mert Hakan Yandaş (Serbest transfer-Demir Grup Sivasspor), Papiss Cisse (Serbest transfer-Aytemiz Alanyaspor), Caner Erkin (Serbest transfer-Beşiktaş), Gökhan Gönül (Serbest transfer-Beşiktaş), Enner Valencia (Tigres), Diego Perotti (Roma), Sinan Gümüş (Genoa), Mame Thiam (Kasımpaşa), Barış Sungur (Bucaspor 1928), Jose Sosa (Serbest transfer-Trabzonspor), Mbwana Samatta (Aston Villa), Kemal Ademi (Basel)



Gidenler: Deniz Türüç (Medipol Başakşehir-Kiralık), Vedat Muric (Lazio), Jailson (Dalian), Hasan Ali Kaldırım (Sözleşmesi bitti) (Medipol Başakşehir), İsmail Yüksek (Balıkesirspor-Kiralık), Murat Sağlam (Çaykur Rizespor-Kiralık), Allahyar Sayyadmanesh (Zorya-Kiralık), Barış Sungur (Muğlaspor-Kiralık), Oğuz Kağan Güçtekin (İttifak Holding Konyaspor-Kiralık), Tolgay Arslan (Udinese), Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Alper Potuk (MKE Ankaragücü), Miha Zajc (Genoa), Michael Frey (Waasland-Beveren-Kiralık), Mehmet Ekici (Kulüpsüz), Emre Belözoğlu (Futbolculuk kariyerini noktaladı), Simon Falette (Kiralıktan geri döndü)

– Galatasaray:

Gelenler: Oghenekaro Etebo (Stoke City), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Fatih Öztürk (Kasımpaşa), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Arda Turan (Barcelona), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Kerem Aktürkoğlu (Anagold 24 Erzincanspor)

Gidenler: Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Yuto Nagatomo (Marsilya), Mariano Filho (Atletico Mineiro), Maicon Roque (El-Nassr), Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor), Celil Yüksel (Adanaspor), Mario Lemina (Kiralık sözleşmesi sona erdi), Jean Michael Seri (Kiralık sözleşmesi sona erdi), Florin Andone (Kiralık sözleşmesi sona erdi), Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük-Kiralık), Yunus Akgün (Adana Demirspor-Kiralık), Atalay Babacan (Adanaspor-Kiralık)

– Beşiktaş:

Gelenler: Fabrice N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor), Welinton Souza (Aytemiz Alanyaspor), Josef De Souza (Al Ahli), Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Atakan Üner (Altınordu), Franscisco Montero (Atletico Madrid), Vincent Aboubakar (Porto), Valentin Rosier (Sporting Lizbon), Bernard Mensah (Hes Kablo Kayserispor), Rachid Ghezzal (Leicester City)

Gidenler: Burak Yılmaz (Lille), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fenerbahçe), Loris Karius (Union Berlin), Victor Ruiz (Real Betis), Pedro Rebocho (Guingamp), Kevin Prince-Boateng (Monza), Muhammed Elneny (Arsenal), Abdoulay Diaby (Sporting Lizbon), Enzo Roco (Fatih Karagümrük), Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor), Umut Nayır (Hajduk Split), Alpay Çelebi (Aytemiz Alanyaspor)

– Trabzonspor:



Gelenler: Flavio Medeiras Da Silva (Bahia), Marlon Rodrigues (Fulimanse), Stiven Ricardo Plaza (Real Vallodolid), Anders Trondsen (Rosenborg), Edgar Ie (PSV-kiralıktan döndü), Muhammet Taha Tepe (Altınordu), Anıl Başaran (Balıkesirspor) Benik Afobe (Serbest- en son Stoke City de oynadı), Lewis Baker (Chelsea- kiralık), Fousseni Diabate (Leicester City), Jorge Djaniny Tavares Semedo (Serbest- en son Al Ahli), Vitor Hugo (Palmeiras)



Gidenler: Jose Sosa (Sözleşme bitti, Fenerbahçe), Filip Novak (Sözleşmesi bitti, Fenerbahçe), Nemanje Andusic (Sözleşme fesih), Messias Rodrigues da Silva Júnior (Sözleşme bitti), Badou Ndiaye (Sözleşme bitti), Doğan Erdoğan (Sözleşme fesih), Guilherme (Sözleşme fesih), Abdurrahim Dursun (Bandırmaspor-kiralık), Anıl Başaran (Bandırmaspor-kiralık), Alexander Sörloht (Leipzig), Manuel Da Casto (Sözleşme fesih)

– Medipol Başakşehir:

Gelenler: Nacer Chadli (Anderlecht), Rafael (Olympique Lyon), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Boli Bolingoli Mbombo (Celtic-kiralık), Deniz Türüç (Fenerbahçe-kiralık), Ravil Tagir (Altınordu), Giuliano (Al-Nasr)

Gidenler: Eljero Elia (Sözleşmesi bitti-Utrecht), Robinho (Sözleşmesi bitti), Gökhan İnler (Sözleşmesi bitti-Adana Demirspor), Gael Clichy (Sözleşmesi bitti), Miguel Vieira (KV Red Star Waasland-Beveren-kiralık), Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor-kiralık), Mert Çelik (Neftçi Bakü-kiralık), Soner Aydoğdu (Göztepe-kiralık), Atabey Çiçek (KVC Westerlo-kiralık), Joseph Attamah (Hes Kablo Kayserispor), Alican Özfesli (Beypiliç Boluspor-kiralık), Muhammet Arslantaş (Beypiliç Boluspor-kiralık), Aboa Belibi (Beypiliç Boluspor-kiralık)

– Fatih Karagümrük

Gelenler: Jure Balkovec (Hellas Verona), Lucas Biglia (Milan), Aksel Aktaş (Serbest transfer), Yannis Salibur (Serbest transfer), Badou N'Diaye (Stoke City-kiralık), Jimmy Durmaz (Galatasaray-kiralık), Eric Lichaj (Serbest transfer), Enzo Roco (Beşiktaş'tan ayrıldı), Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe'den ayrıldı), Ervin Zukanovic (SPAL), Vato Arveladze (Locomotive), Emiliano Viviano (Serbest transfer), Aatıf Chahechouhe (Serbest)

Gidenler: Murat Hocaoğlu (Kahramanmaraşspor), Çağrı Ortakaya (Sakaryaspor), Barış Başdaş (Hannover), Engin Bekdemir (Çaykur Rizespor-Ankaraspor), Innocent Emeghara, Bojan Saranov, Erdal Öztürk (Kiralık sözleşmesi bitti) Barış Özbek, Yalçın Ayhan (Profesyonel kariyerini noktaladı)

– Kasımpaşa



Gelenler: Kevin Varga (Debrecen), Yasin Dülger (Beypiliç Boluspor), Ertuğrul Taşkıran (İttifak Holding Konyaspor), Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Alan (St. Pölten), Julian Jeanvier (Brentford) (Kiralık), Erdem Canpolat (Schalke 04), Florent Hadergjonaj (Huddersfield), Gilbert Koomson (Brann), Armin Hodzic (Fehervar) (Kiralık)

Gidenler: Olivier Veigneau (Sözleşmesi bitti) (Le Mans), İlhan Depe (Sözleşmesi bitti) (Hes Kablo Kayserispor), Ricardo Quaresma (Sözleşmesi bitti) (Vitoria Guimaraes), Mame Thiam (Fenerbahçe), Fatih Öztürk (Galatasaray), Jorge Fernandes, Zvonimir Sarlija, Dieumerci Ndongala, Yassine Meriah (Kiralık sözleşmeleri bitti), Tobias Heintz (Sarpsborg) (Kiralık),

– Aytemiz Alanyaspor

Gelenler: Davidson da Luz Pereira (Vitoria Guimares), Alpay Çelebi, Ahmet Gülay, (Beşiktaş-Kiralık), Fatih Aksoy (Beşiktaş), Efkan Bekiroğlu (1860 München), Adam Bareiro (Monterrey-Kiralık), François Moubandje (Dinamo Zagreb-Kiralık), Berkan Kutlu (Sion), Çağrı Güney (Bursaspor-Kiralık), Khouma Babacar (Sassuolo-Kiralık), Ufuk Ceylan



Gidenler: Haydar Yılmaz (Tuzlaspor), Onur Bulut (Çaykur Rizespor-Kiralık), Eray Birnican (Konyaspor), Papiss Demba Cisse (Fenerbahçe), Junior Fernandes (İttihad Kalba), Isaac Sackey (Hatayspor), Lokman Gör (Altay), Kaan Kanak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Cenk Gönen (Denizlispor), Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva (Beşiktaş), Musa Çağıran (Konyaspor), Emircan Altıntaş (Adana Demirspor-Kiralık), Wanderson Souza Carneiro, Djalma Campos, Yacine Bammou (Kiralık sözleşmesi sona erdi), Hasan Can Yalçıntekin, Hasan Emiroğlu (Kemerspor 2003-Kiralık) Sıddık Çelik (Yeşilyurt Belediyespor-Kiralık), Murat Sevimler, İsmail Ünal (Alanya Kestelspor-Kiralık), Reso Akın (Tuzlaspor), Yusuf Karagöz (Edirne Belediyespor-Kiralık), Rauf Öktem (Karaköprü Belediyespor), Alper Tursun (Niğde Anadolu), Veysel Ünal (Afjet Afyonspor-Kiralık), Emre Bekir (Serik Belediye-Kiralık), Hamza Özdemir (Kırklarelispor-Kiralık)

– Atakaş Hatayspor:



Gelenler:

Aaron Salem Boupendza (Girondins Bordeaux), Ruben Ribeiro (Gil Vicente), Pablo Santos (Braga), Burak Can Çamoğlu (Karlsruhe), Isaac Sackey (Alanyaspor), Alexandros Katranis (Saint Etienne), Mame Biram Diouf (Stoke City), Munir Mohand Mohamedi (Malaga), Adama Traore (Monaco), Jean Claude Billong (Benevento), Babajide David Akintola (Midtjylland)

Gidenler:

Hamza Gür (Boluspor), Ömer Alıcı (Boluspor), Caner Hüseyin Bağ (Giresunspor), Sadi Karaduman (Giresunspor)

– Büyükşehir Belediye Erzurumspor:



Gelenler:

Fabien Farnolle (Serbest transfer) Arturo Mina (Serbest transfer), Arvydas Novikovas (Legia Warszawa), Mitchell Donald (Serbest transfer), Kaan Kanak (Serbest transfer), Adolphe Teikeu (Sochaux), Petrus Boumal (Ural), Armando Sadiku (Levante), Muhammet Gönülaçar (Ümraniyespor) Ricardo Jorge Pires Gomes (Sharjah)



Gidenler: İbrahim Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Jasmine Scuk (Altay), Muhammet Gönülaçar (Kocaelispor), Mahamadou Ba (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Batuhan Artarslan (Ümraniyespor), Aykut Demir (Karşılıklı anlaşmalı fesih, Beypiliç Boluspor), Mickael Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Merthan Açıl (Serbest-kariyer sonu), Yusuf Emre Gültekin (Ümraniyespor), Yusuf Acer (Çaykur Rizespor’dan kiralıktı, geri döndü), Hasan Ayaraoğlu (Alanyaspor’dan kiralıktı, geri döndü), Sefa Akgün (Anagold 24 Erzincanspor, kiralık), Osman Şahin (Ofspor, kiralık), Tunay Deniz (K. Offenbach), Alperen Bektaş (1877 Alemdağ Spor, kiralık), Cengizhan Bayrak (Ağrı 1970 Spor, kiralık), Emin Polat (Ağrı 1970 Spor, kiralık), Cem Barlık (Kulüpsüz), Muhammed Furkan Özhan (Ağrı 1970 Spor, kiralık)

– Fraport TAV Antalyaspor:



Gelenler: Nuri Şahin (Werder Bremen), Sidney Sam (Rheindorf Altach), Edinaldo Gomes Pereira (Espanyol), Dever Orgill (MKE Ankaragücü), Serdar Gürler (Huesca), Omar Imeri (Shkendija Tetovo), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Mert Yılmaz (Bayern Münih 2), Doğukan Özkan (Beşiktaş U19), Ali Eren İyican (Ankaraspor), Gökdeniz Yılmaz (Samsunspor).

Gidenler: Nazım Sangare (Fenerbahçe), Paul Mukairu (Anderlecht-kiralık), Yekta Kurtuluş (Altay), Salih Dursun (Gençlerbirliği), Ondrej Celustka (Sparta Prag), Diego Angelo (Gençlerbirliği), Gustavo Blanko Leschuk (Real Oviedo), Luis Francisco Grando (Serbest), Delvin N'Dinga (Serbest), Aly Cissokho (Serbest), Charles Fernando Basílio da Silva (Serbest), William Vainqueur (Serbest), Cenk Şen (Bodrumspor-kiralık), Talha Bulut (Kemerspor 2003-kiralık), Mert Çölgeçen (Kemerspor 2003-kiralık), Yakup Mert Çakır (Bodrumspor-kiralık), Mustafa İnan (Kemerspor 2003-kiralık), Erman Vardar (Bodrumspor-kiralık), Batuhan Berkay Fındık (Bodrumspor-kiralık), Mikail Başar (Bodrumspor-kiralık), Harun Kavaklıdere (Bodrumspor-kiralık), Sergen Yatağan (Bodrumspor-kiralık), Cengiz Demir (Bodrumspor-kiralık), Gökdeniz Yılmaz (Bodrumspor-kiralık), Harun Alpsoy (Altay), Kaan Mert Nasırcılar (Bodrumspor-kiralık), Apti Mert Çayır (Bodrumspor-kiralık)

– Göztepe:



Gelenler: İrfan Can Eğirbayat (Adanaspor), Cherif Ndiaye (HNK Gorica-Hırvatistan) , Brown Ideye (Aris-Yunanistan), Kubilay Sönmez (Hatayspor), Burak Süleyman (Kocaelispor), Dzenan Burekovic (Ujpest-Macaristan), Balazs Megyeri (Atromitos-Yunanistan), Obinna Nwobodo (Ujpest), Marko Mihojevic (PAOK-Yunanistan), Guilherme (Alvarenga-Portekiz-kiralık), Kerim Alıcı (Altınordu)



Gidenler: Kamil Wilczek (Kopenhag-Danimarka), Andre Castro (Braga-Portekiz), Wallace Reis (Vitoria-Brezilya), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Celso Borges (Deportivo La Coruna-İspanya), Göktuğ Bakırbaş (Ümraniyespor-kiralık), Beto (Leixos-Portekiz), Ege Özkayımoğlu (1922 Konyaspor-kiralık), Hakan Cinemre (Adanaspor), Deniz Kadar, Cameron Jerome, Serdar Gürler (kiralık sözleşmesi bitti), Kerim Alıcı (Beypiliç Boluspor-kiralık), Eren Bilen (Menemenspor-kiralık)

– Hes Kablo Kayserispor:



Gelenler: Yaw Ackah (Boavista), Daniel Avramovski (Vardar), İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Dimitrios Kolovetsios (Panathinaikos), Harrisson Manzala (SCO Angers), Joseph Attamah (Medipol Başakşehir), İlhan Depe (Kasımpaşa), Muğdat Çelik (Gaziantep Futbol Kulübü), Wilfried Kanga (SCO Angers), Aaron Justin Lennon (Burnley), Denis Alibec (Astra Giurgiu), Manuel Fernandes (Serbest – en son FK Krasnodar'da oynadı), Aziz Eraltay (Medipol Başakşehir)



Gidenler: Hakan Arıkan, Eray İşcan, Emre Taşdemir (kiralık sözleşmesi sona erdi), Diego Angelo (kiralık sözleşmesi sona erdi), Muris Mesanovic (kiralık sözleşmesi sona erdi), Artem Kravets (Dinamo Kiev-Konyaspor), Bernard Mensah (Beşiktaş'a kiralık gitti), Dja Djedje (Sözlemesi bitti), Ben Rienstra (Sözleşmesi fes edildi), Enver Cenk Şahin (kiralık sözleşmesi sona erdi), Mario Situm (Sözleşmesi fes edildi), Ziya Alkurt (sözleşmesi fes edildi), Anthony Uzodimma (Giresunspor'a kiralık gitti), Aksel Aktaş (Sözleşmesi fes edildi), Mert Kula (Keçiörenspor'a kiralık gitti), Furkan Polat (Kırşehirspor'a kiralık gitti),

– İttifak Holding Konyaspor:

Gelenler: Samuel Eduok (Hajduk Split), Ertem Kravets (Dynamo Kyiv), Ahmet Çalık (Galatasaray), İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe), Erten Ersu (Fenerbahçe), Adil Demirbağ (Adana Demirspor), Eray Birnican (Alanyaspor), Sokol Cikalleshi (Akhisarspor), Musa Çağıran (Alanyaspor), Abdülkerim Bardakçı (Kiralıktan döndü)



Gidenler: Jens Jonsson (Sözleşmesi bitti), Ferhat Öztorun ( Tuzlaspor), Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa), Selim Ay (Çaykur Rizespor), Rogerio Thuram (Tuzlaspor), Fallou Diagne (Sözleşmesi bitti), Ali Turan (Sözleşme fesih), Riad Bajic (Kiralık sözleşmesi bitti – Unidesa)

– Demir Grup Sivasspor:

Gelenler: Jorge Felix (Piast Gliwice), Max Gradel (Toulouse), Kerem Atakan Kesgin (Göztepe), Casimir Ninga (SCO Angers), Faycal Fajr ( Getafe), Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk), Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor)



Gidenler: Emre Kılınç (Galatasaray), Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor), Fernando (Çaykur Rizespor), Abdou Razack Traore (Giresunspor)

– Yeni Malatyaspor:



Gelenler: Benjamin Tetteh (Sparta Prag-kiralık), Murat Akça (Giresunspor), Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor), Adem Büyük (Galatasaray), Jetmir Topalli (Ballkani), Eray İşcan (Hes Kablo Kayserispor), Doğukan Emeksiz (Sarıyer), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Wallace Fortuna dos Santos (Lazio), Ertaç Özbir (Gençlerbirliği), Guido Herrera (Talleres), Fernando Zuqui (Estudiantes), Christian Cueva (Santos), Jody Lukoki (Ludogorets), Semih Kaya (Sparta Prag), Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor)



Gidenler: Yiğithan Güveli (Altınordu), Gökhan Akkan (Ankaraspor-kiralık), Rahman Buğra Çağıran (Samsunspor-kiralık), Gökhan Töre (Beşiktaş), Murat Yıldırım (Gençlerbirliği), Eren Tozlu (Giresunspor), Fabien Farnolle (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Arturo Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mitchell Donald (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Sakıb Aytaç (Yukatel Denizlispor)

– Gaziantep Futbol Kulübü:



Gelenler:

Andre Felipe (Gremio), Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor), Enver Cenk Şahin (Kayserispor), Mirza Cihan (Galatasaray-kiralık), Nouha Dicko (Hull City), Zvonimir Kozulj (Pogon Szczecin), Kevin Mirallas (Royal Antwerp), Amedej Vetrih (Çaykur Rizespor)

Gidenler:

Raman Chibsah (Bochum-Sözleşme feshi),Seifedin Chabbi (Serbest), Bartlomiej Pawlowski (Sözleşme feshi-Slask Wroclaw), Süleymane Diarra (Serbest), Patrick Twumasi (Kirlalık sözleşmesi bitti), Olarenwaju Kayode (Kiralık sözleşmesi bitti), Haydar Yılmaz (Kirlalık sözleşmesi bitti), Kerim Avcı (Sözleşmesi bitti), Muğdat Çelik (Sözleşme feshi-Kayserispor), Yusuf Türk (Karacabey Belediyespor-kiralık), Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-kiralık), Mahmut Bilir (Sözleşme feshi)

– Çaykur Rizespor:



Gelenler: Loic Remy (Lille), Fabricio Baiano (Maritimo), Emir Dilaver (Dinamo Zagreb), Doğan Erdoğan (Trabzonspor), Yassine Meriah (Olimpiakos-kiralık), Kemal Rüzgar (Altınordu), Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Konrad Michalak (kiralık), Selim Ay (Atiker Konyaspor), Godfred Donsah (Bologna), Fernando Andrade (kiralık-Porto) İsmail Köybaşı (Granada), Onur Bulut (Aytemiz alanyaspor-kiralık), Murat Sağlam (Fenerbahçe-kiralık), Dusan Jovancic (Kızılyıldız)



Gidenler: Dimitrios Chatziisaias (Sözleşme fesih), Amedej Vetrih (Gaziantep FK), Mohammed Abarhoun (Serbest), Ivanıldo Fernandes (Kiralıktan geri döndü), Denys Garmash (Kiralıktan geri döndü), Andrii Boriachuk (Kiralıktan geri döndü), Oğuz Kağan Güçtekin (Kiralıktan geri döndü), Diomande (Sözleşme fesih), Yan Sasse (Kiralıktan geri döndü), Orhan Ovacıklı (Serbest), Oğulcan Çağlayan (Galatasaray) Aminu Umar (Sözleşmesi askıya alındı)



– MKE Ankaragücü:

Gelenler: Alper Potuk (Fenerbahçe), Zvonimir Sarlija (Slaven Belupa), Şahverdi Çetin (Eintracht Frankfurt), Erdi Dikmen (Ankara Keçiörengücü), Atakan Çankaya (Ankaraspor), Mücahit Can Akçay (İttifak Holding Konyaspor), Jonathan Bolingi (Royal Antwerp-kiralık), Luka Adzic (Anderlecht-kiralık), Assane Diousse (Saint-Etienne-kiralık), Idriz Voca (Luzern), Emre Güral (Türkgücü Münih), Torgeir Borven (Rosenborg), Daniel Lukasoik (Lechia Gdansk), Endri Çekici (NK Olimpija).



Gidenler: Mehmet Sak (Sözleşmesi sona erdi-Hekimoğlu Trabzon), Mahmut Akan (Sözleşmesi sona erdi-Ankaraspor), Ricardo William Faty (Sözleşmesi sona erdi-Reggina), Sedat Ağçay (Futbolu bıraktı), Aydın Karabulut (Sözleşmesi sona erdi-Kocaelispor), Konrad Hubert Michalak (Kiralık sözleşmesi sona erdi-Çaykur Rizespor), Oscar Scarione (Sözleşmesi sona erdi), Dever Akeem Orgill (Sözleşmesi sona erdi-Fraport-TAV Antalyaspor), Gelmin Javier Rivas Boada (DC United), Nduka Morrison Ozokwo (Kulübü yok), Hector Miguel Canteros (Karşılıklı fesih), İlhan Parlak (Karşılıklı fesih-Hes Kablo Kayserispor), Gerson Rodrigues (Tek taraflı fesih), Alihan Kubalas (Karşılıklı fesih), Oğuzhan Orhan (Karşılıklı fesih), Zaur Sadaev (Karşılıklı fesih-Akhmat Grozny), Wilfred Moke Abro (Karşılıklı fesih), Milos Stanojevic (Kiralık-Ankaraspor).

– Gençlerbirliği:



Gelenler: Dominik Furman (Wisla Plock), Salih Dursun (Fraport TAV Antalyaspor), Mattias Johansson (Panathinaikos), Mustafa Çeçenoğlu (Menemenspor), Murat Yıldırım (Yeni Malatyaspor), Diego Angelo (Fraport TAV Antalyaspor), Piris da Motta (Flamengo-Kiralık)

Gidenler: Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor), Nadir Çiftçi (Çaykur Rizespor), Ahmet Oğuz (Kasımpaşa), Mike van Beijnen (Fortuna Sittard), Mats Seuntjens (Fortuna Sittard), Erdem Özgenç (Tuzlaspor), Sadio Diallo (Kulüpsüz), Stephane Sessegnon (Kulüpsüz), Flavio Ramos (Kiralık sözleşmesi sona erdi), Fabricio Baiano (Kiralık sözleşmesi sona erdi), Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor)



– Yukatel Denizlispor:



Gelenler: Cenk Gönen (Alanyaspor), Marvin Bakalorz (Hannover-Almanya), Angelo Sagal (Pachuca-Meksika), Fede Varela (Leganes-İspanya), Muris Mesanovic (Mlada Bloslevav-Çekya), Costel Pantilimon (Nottingham Forrest-İngiltere), Sakıb Aytaç (Yeni Malatyaspor), Fabiano (Palmeiras-Brezilya), Neven Subotic (Union Berlin-Almanya), Özer Özdemir (Yeni Malatyaspor), Mathieu Dossevi (Touluse-Fransa)



Gidenler: Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor), Tolgahan Acar (Giresunspor), Syam Ben Youssef, Ogenyi Onazi, Olcay Şahan, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk (Kiralık sözleşmesi bitti), Oscar Estupinan (Kiralık sözleşmesi bitti), Isaac Sackey (Kiralık sözleşmesi bitti)