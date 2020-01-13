Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig 18. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı başlıyor. 34 hafta sonunda şampiyonun belirleneceği Süper Lig’in 2. yarısı 18. hafta oynanacak tek maçla başlayacak. TFF ise ligin ikinci yarısındaki ilk üç haftanın maç fikstürünü yayınladı. İşte Süper Lig maç fikstürü ve son gelişmeler.

SÜPER LİG’DE İKİNCİ HAFTA TEK MAÇLA BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 18. haftası 17 Ocak Çarşamba günü oynanacak MKE Ankaragücü-İ.H Konyaspor karşılaşması ile başlayacak. Lig’in 18. haftası’nda 18 Ocak Cumartesi akşamı Fenerbahçe Gaziantep’e konuk olacak. Galatasaray ise Pazar günü Denizlispor’u evinde konuk edecek. Beşiktaş’ta Pazar akşamı Vodafone Park’ta D.G. Sivasspor’u ağırlayacak.

TFF İKİNCİ YARININ İLK ÜÇ HAFTALIK PROGRAMINI AÇIKLADI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. hafta müsabaka programı açıklandı. Stadyum bilgileri boş bırakılan müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek. Karşılaşma programları şöyle;

17.01.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

18.01.2020 14:00 AYTEMİZ ALANYASPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

18.01.2020 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BTC TURK YENİ MALATYASPOR

18.01.2020 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

19.01.2020 13:30 ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.

19.01.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

19.01.2020 16:00 GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR

19.01.2020 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR

20.01.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ

SERVET YARDIMCI: KULÜPLERİN BORÇ SARMALINDAN KURTULMASI İÇİN UEFA’DA İSTEKLİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yardımcı, “UEFA Türk futboluna çok büyük önem vermekte. Türkiye, Rusya ile beraber en büyük nüfusa sahip UEFA ülkesi. Dolayısıyla bizim kulüplerimizin bu borç sarmalından kurtulması için UEFA da çok arzulu ve istekli” dedi.

Çalıştay´dan duyduğu memnuniyeti dile getiren Servet Yardımcı, “Türk futbolunu daha da ileriye götürmek için, daha da güçlenmesi için çözümleri ve fikirleri olan tüm paydaşların bir araya geldiği bir ortam. Çok kıymetli bir ortam çünkü bununla ilgili tüm paydaşları bir araya getiren özellikle Sayın Spor Bakanımız Kasapoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdi ve aynı masa etrafında buluşmamızı, tartışmamızı sağladı. Devletimiz ve bizler TFF olarak bu önerileri, fikirleri dinlemeye hazır olduğumuzu gösterdik. Buradan çıkan sonuçların Türk futbolu için sağlıklı bir yol oluşturacağına inancımız tam. Dolayısıyla bu çalışmaların hepimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“TÜRK FUTBOLUNU DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ”

UEFA´nın Türk futboluna çok büyük önem verdiğini vurgulayan Servet Yardımcı, “Türkiye, Rusya ile beraber en büyük nüfusa sahip UEFA ülkesi. Dolayısıyla bizim kulüplerimizin bu borç sarmalından kurtulması için UEFA da çok arzulu ve istekli. Bir an evvel mali açıdan kulüplerimiz sürdürülebilir bir yapıya sahip olursa tabii UEFA da, bu nüfusa sahip olan bir ülke açısından baktığı için bizlere çok önem vermekte. Kulüplerin bu borç sarmalından kurtulması için biliyorsunuz kriterler uygulamaya başladık. Esasında meyvelerini de almaya başladık, bayağı bir disipline olmuş durumda kulüplerimiz. Transferler, mali açıdan ve diğer planlamalar açısından baktığımızdan bayağı bir yol aldık, daha da iyi olacağız. UEFA kendi kriterlerini kendi şampiyonalarına katılan takımlara 2004 yılından itibaren uygulamaya başladı ve şu anda sonuçlarını görüyoruz. Avrupa futbolu çok büyük aşama kaydetmiş konumda, mali disiplin yapılarının pozitif olmasından dolayı. İnşallah biz de Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız. Şu ana kadar biz maalesef Avrupa Şampiyonaları’nda yarışan takımlarımıza TFF olarak fazla karışmadık. Dolayısıyla biz işin o tarafını UEFA’ya bırakmış olduk bugüne kadar. Nasıl olsa UEFA bakıyor diye biz diğer kulüplerimizin mali yapılarına konsantre olduk, tabii ki bu bir hataydı. Bu hatayı biz düzelttik. Kriterleri biz UEFA’yla, Kulüpler Birliği ve TFF beraber çalışarak ortak bizi ilgilendiren yapıyı geliştirecek kriterleri biz bulduk. UEFA ile beraber götürüyoruz. Bundan sonrası iyi olacak inşallah” dedi.

“YORUM YAPMAM DOĞRU OLMAZ”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “TFF bilgi sızdırıyor” demecinin sorulması üzerine ise Servet Yardımcı şöyle cevap verdi: “Bununla ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz. Bunun hukuki yolları var, prosedür var. Fenerbahçe Kulübü muhtemelen o prosedürü uygulayacaktır. Bilgi sızma gibi, bunlar her zaman duyduğumuz olağan şeyler. Bizden mi çıktı, dışarıdan mı çıktı onu bilemiyorum. Dolayısıyla yorum yapmamam daha uygun olur.”

DHA