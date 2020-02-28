Süper Lig puan durumu: Beşiktaş zirve takibini sürdürüyor! İşte güncel puan durumu…

Alanyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de zirve yarışı heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Puan durumunda iki takımın da sıralamasını etkileyen maçta üç puan ile ayrılan ekip Beşiktaş oldu. Peki zirve yarışında son durum ne? İşte Süper Lig puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG’DE HAFTANIN PROGRAMI

29 Şubat Cumartesi 14.00 İ.H. Konyaspor – Kasımpaşa: Ali Palabyık

17.00 Trabzonspor – Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Antalyaspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar 13.30 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü – D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi 20.00 M. Başakşehir – Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Kayserispor – Göztepe: Mete Kalkavan