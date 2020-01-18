Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe ikinci yarıya puanla başladı! İşte güncel puan durumu…

Süper Lig’de ikinci devrenin ilk haftası olan 18. hafta, büyük heyecan ile başladı. Haftanın açılış maçında Konyaspor Ankaragücü’nü 1-0 yenmeyi başararak 10 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Ankaragücü ile birlikte ligin en alt sırasına demir atan Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor’a 5-1 ile mağlup oldu.

Ligin zirvesini ilgilendiren maçlarda ise Başakşehir zorlu rakibi Yeni Malatyaspor’u 4-1 gibi farklı skor ile geçerek haftayı Sivasspor’un ardından ikinci sırada tamamlayı garantiledi. Üst sıraları ilgilendiren bir diğer maçta ise Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-0 yenmeyi başardı. İşte Süper Lig’de puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

18. HAFTA MAÇ PROGRAMI

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 0 – 1

Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 5 – 1

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 5 – 1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0 – 0

13.30 Antalyaspor-Göztepe

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği