Süper Lig puan durumu: Lig’de ilk yarının puan tablosu belli oldu!

Süper Lig’de ilk devrenin son haftası olan 17. hafta, büyük heyecana ve bol gollü maçlara sahne oldu. Sivasspor’un lider olarak tamamladığı ligin ilk yarısının son haftasında birçok maç seyir zevki yüksek ve adeta gol yağmuruyla bitti. Ligin son haftasında 5 golle kazanan Başakşehir de ilk yarıyı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş haftayı farklı galibiyetlerle kapatmasının ardından gözlerin çevrildiği Fenerbahçe de haftayı Rize deplasmanında kayıpsız geçti. İşte Süper Lig’de puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği

Ankaragücü 2-2 Denizlispor

Başakşehir 5-1 Kasımpaşa

Trabzonspor 6-2 Kayserispor

Galatasaray 5-0 Antalyaspor

Sivasspor 1 – 0 Göztepe

Alanyaspor 2-1 Konyaspor

Gaziantep FK 1-1 Yeni Malatyaspor

Ç.Rizespor 1-2 Fenerbahçe