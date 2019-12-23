Süper Lig puan durumu: Ligin zirvesi alev aldı! İşte 16. hafta puan durumu…

Süper Lig’de 16. hafta büyük heyecana ve sürpriz sonuçlara sahne oldu. Haftaya lider olarak giren Sivasspor Gençlerbirliği karşısında berabere kalarak puan kaybı yaşamasına rağmen koltuğunu korudu. İzmir deplasmanında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray beklenmedik bir mağlubiyet ile İstanbul’a döndü. Zirve takibini sürdüren Başakşehir ise Kayserispor’u dört golle geçti. Haftanın en kritik maçında karşı karşı gelen Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçında gülen taraf sarı lacivertliler oldu. İşte Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU