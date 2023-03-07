Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray…

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçların dün oynanan Kasımpaşa – Antalyaspor mücadelesiyle tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından iddaa şampiyonluk oranları güncellendi.
24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Alanyaspor 1-0 Başakşehir
Karagümrük 4-3 Sivasspor
Trabzonspor 1-2 Ümraniyespor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-1 Ankaragücü
Konyaspor 0-0 Giresunspor
Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor
(Galatasaray ve Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Hatayspor’un deprem nedeniyle ligden çekilmelerinin ardından 3-0 hükmen galip sayıldı.)
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi:
▪️ Galatasaray: 1.25
▪️ Fenerbahçe: 2.00
▪️ Beşiktaş: 25.00
▪️ Trabzonspor: 75.00
▪️ Başakşehir: 75.00
▪️ Adana Demirspor: 100.00
Geçen hafta Süper Lig şampiyonluk oranları;
• Galatasaray – 1.26
• Fenerbahçe – 2.20
• Beşiktaş – 25.00
• Başakşehir – 40.00
• Trabzonspor – 40.00
• Adana Demirspor – 80.00