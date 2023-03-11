Süper Lig tarihine geçmeye hazır! Galatasaray’ın rekor günü

Galatasaray taraftarının hasreti bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, bu akşam sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacağı maçla taraftarlarına kavuşuyor. Cim Bom, mücadeleden galibiyetle ayrılarak maç sonunda da rekoru kutlamak istiyor.

GALATASARAY: 23 – KASIMPAŞA: 7

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılılar 23 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 74 golüne, Lacivert-Beyazlılar 38 golle yanıt verdi.

İÇ SAHADA KARNESİ İYİ

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Aslan, bu maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 28 puan aldı. Sarı-Kırmızılı ekip, sahasındaki maçlarda 23 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray ligde evinde son olarak Trabzonspor ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi. Aslan ayrıca Süper Lig’de, Nef Stadyumu’nda oynadığı son 7 maçtan da galip ayrıldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYENİ

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada ağlarında 17 gole engel olamadı. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Aslan, ayrıca bu sezon ligde 10 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Aslan’da Nelsson, Barış Alper, Kerem ve Berkan sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda 26. haftada deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

‘SELÇUK SAHADA DA HOCAYDI’

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve Kasımpaşa’nın kaptanlığını yapan Donk, hocası Selçuk İnan’la birlikte Nef Stadı’nda puan peşinde… Hollandalı savunmacı, “Selçuk İnan, Galatasaray’da oynarken de saha içinde hocalık yapan biriydi” dedi.

Ryan Donk, Kasımpaşa’nın kaptanı olarak bugün Galatasaray karşısında Nef Stadı’nda puan arayacak. Kendisi gibi uzun yıllar Sarı- Kırmızılı formayı giyen ve şimdilerde Kasımpaşa’nın başında çıkış arayan Selçuk İnan’dan övgüyle bahseden 36 yaşındaki savunmacı, “Selçuk hocayı uzun zamandır tanıyorum. Galatasaray’da oynarken de saha içindeki hocalığı yapan bir oyuncuydu. Her zaman doğru örnek oldu. Hoca olarak da bana şunu gösterdi: Tecrübeli oyuncu olarak daha fazlasını yapmam gerekiyor. Daha fazla katkı göstermem gerekiyor. Bunu bana öğretti ve onun adına çok mutluyum. Her zaman onun için en iyisini diliyorum” dedi.

Selçuk İnan hoca olarak ilk kez Galatasaray karşısına çıkacak.

‘Galatasaray 1 numaram’

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Donk, “Aslında Süper Lig’e geldiğimden bu yana son 10 senedir şampiyonlar genelde son 3 maçta belli oluyor. Tabii ki Galatasaray her zaman favori çünkü oldukça iyi bir kadrosu var. İyi de oynadıklarını düşünüyorum. O yüzden hâlâ Galatasaray 1 numaramdır. Böyle yıldız oyuncularınız varsa tabii ki etrafında iyi bir takım kurmanız gerekiyor. Şu an ilgi çekici ve izlemesi keyifli bir futbol ortaya koyuyorlar. Bu şekilde devam ederlerse de sezon sonu başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

‘Icardi en iyilerden’

Donk, Icardi’ye karşı işlerinin kolay olmayacağını belirtirken, “Icardi’yi izlediğimizde şunu söylemem mümkün. Icardi, dünyada bitiricilik konusunda yüzde olarak en iyilerden bir tanesi. O yüzden çok fazla şans veremeyiz çünkü bu şansları yakaladığında gole çevirme oranı çok yüksek. Aynı zamanda Gomis de yaşına göre hâlâ çok aç. Sürekli gol atmak istiyor. O da oldukça tehlikeli bir oyuncu” açıklamasını yaptı.

ASLAN’IN REKOR GÜNÜ

Hasret bitti, Cim Bom lige dönüyor. En son evinde Trabzon’u yenerek yerini sağlamlaştıran Aslan, bugün de taraftarının önünde Kasımpaşa’yı mağlup ederse üst üste 14. galibiyetle lig tarihine geçecek. Rekor gününde Icardi, Zaniolo, Torreira, Muslera tüm yıldızlar sahada olacak.

Galatasaray’da rekor günü… Deprem felaketinden önce son olarak evinde Trabzonspor’u mağlup eden Cim Bom, ligde üst üste 13. galibiyetini alarak, Beşiktaş’ın 59-60 sezonundaki rekorunu egale etmişti. 1 ay sonra lige dönen Aslan, bugün de Kasımpaşa’yı seyircisi önünde yenebilirse, üst üste 14. lig galibiyetiyle birlikte tarihe geçecek. Rekor gününde Galatasaray’ın en büyük kozu ise taraftar gücünün yanı sıra yıldızları olacak. Hafta başında akıbetleri merak edilen isimlerin tamamı; Icardi, Zaniolo, Torreira ve Muslera, Kasımpaşa karşısında sahadaki yerlerini alabilecekler.

Roma’nın İtalyan yıldızı Zaniolo, artık bir Aslan olarak ilk resmi maçına çıkacak olmanın heyecanı içinde.

17. resmi maçı olacak

Cim Bom’un resmi maçlardaki galibiyet serisi ise 17’ye çıkabilir. Galatasaray’ın 13’ü Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 16 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar; ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor ve Gaziantep’i (hükmen), Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.

Aslan’ın golcüsü Icardi, son Trabzon maçında bıraktığı yerden gollerine devam etmek için geri sayımda.

Sadece Mertens şüpheli

Fark yaratan yıldızlarıyla Kasımpaşa’yı devirmeyi hedefleyen Galatasaray’da en ciddi eksik Mertens olacak gibi görünüyor. Belçikalı forvet henüz takımla çalışma fırsatı bulamadı. 35 yaşındaki forvetin kadroya alınıp alınmayacağına maç saatinde karar verilecek. Sakatlığı süren tecrübeli orta saha oyuncusu Midtsjö ise takımdaki yerini alamayacak.