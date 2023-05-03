Süper Lig ve 1. Lig’in kaderini değiştiren adam: Emeka Eze

Emeka Eze, İstanbulspor formasıyla çıktığı son 4 lig maçında 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Nijeryalı oyuncu, İstanbulspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan Medipol Başakşehir müsabakasında galibiyet golünü, 3-3 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasında son golü, 1-0 kazanılan Giresunspor mücadelesinde de maçın tek golünü kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, toplamda ise İstanbulspor formasıyla 12 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaştı.

EYÜPSPOR’U PİŞMAN ETTİ

Bu performansıyla takımının ligde kalma yolunda avantaj yakalamasını sağlayan başarılı oyuncu, Eyüpspor’u ise pişman etti. Eze’nin kiralık olarak ayrılmasının ardından Mustafa Pektemek ve İbrahim Yılmaz’dan beklediği verimi alamayan Eze adeta iki ligin kaderini değiştiren adam oldu.

SON HAFTALAR KRİTİK

İstanbulspor, ligin bitimine 6 hafta kala hükmen galip sayılacağı Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının dışında oynayacağı son 4 karşılaşmanın hepsini İstanbul’da oynayacak. Sarı-Siyahlılar, söz konusu dönemde Galatasaray, Adana Demirspor ve Ümraniyespor’la evinde, Kasımpaşa ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.