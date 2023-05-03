55.1 F
Los Angeles
2 Mayıs 2023
AnasayfaAlaturka SporSüper Lig ve 1. Lig'in kaderini değiştiren adam: Emeka Eze

Süper Lig ve 1. Lig’in kaderini değiştiren adam: Emeka Eze

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Emeka Eze, İstanbulspor formasıyla çıktığı son 4 lig maçında 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Nijeryalı oyuncu, İstanbulspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan Medipol Başakşehir müsabakasında galibiyet golünü, 3-3 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasında son golü, 1-0 kazanılan Giresunspor mücadelesinde de maçın tek golünü kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, toplamda ise İstanbulspor formasıyla 12 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaştı.

EYÜPSPOR’U PİŞMAN ETTİ

Bu performansıyla takımının ligde kalma yolunda avantaj yakalamasını sağlayan başarılı oyuncu, Eyüpspor’u ise pişman etti. Eze’nin kiralık olarak ayrılmasının ardından Mustafa Pektemek ve İbrahim Yılmaz’dan beklediği verimi alamayan Eze adeta iki ligin kaderini değiştiren adam oldu.

SON HAFTALAR KRİTİK

İstanbulspor, ligin bitimine 6 hafta kala hükmen galip sayılacağı Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının dışında oynayacağı son 4 karşılaşmanın hepsini İstanbul’da oynayacak. Sarı-Siyahlılar, söz konusu dönemde Galatasaray, Adana Demirspor ve Ümraniyespor’la evinde, Kasımpaşa ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram’da gör

 
 
 

Fanatik (@fanatikcomtr)’in paylaştığı bir gönderi

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,480BeğenenlerBeğen
16,191TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States