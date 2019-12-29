Süper Lig’de 17. haftasında gol yağmuru!

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı sona erdi. Demir Grup Sivasspor’un liderliği ile sona eren sezonun ilk yarısında dört büyükler puan kaybı yaşamadı. Ligde üst sıralarda yer alan ekiplerden Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor da rakiplerini mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. İlk yarının son haftasında oynanan toplam 9 karşılaşmada 37 gol atılırken, yakalanan 4,1 gol oranı ile sezonun geride kalan bölümündeki en yüksek ortalama yakalandı. Bundan önceki en yüksek gol oranına sahip hafta 16. haftadaki 4.00’lık gol oranı olurken, bu hafta oynanan müsabakalarda toplam 36 gol atılmıştı.

Süper Lig puan durumu: Lig`de ilk yarının puan tablosu belli oldu! Süper Lig`de ilk yarının son haftası Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Adeta gol yağmuruna dönüşen haftada ligin zirvesindeki Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlatmayı başardı. İşte Süper Lig`de 17. hafta puan durumu… İlgili Haberi Oku

EN GOLLÜ MAÇ YAŞANDI

Süper Lig’de sezonun geride kalan bölümündeki en gollü maç da bu hafta oynandı. Trabzonspor’un sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u 6-2 mağlup ettiği mücadele, atılan 8 golle 2019-2020 sezonunda oynanan en gollü maç olarak kayıtlara geçti. Geride bıraktığımız haftalarda bundan önce 8. haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor, 14. haftada Fenerbahçe-Gençlerbirliği ve 16. haftadaki Kasımpaşa-Gaziantep FK maçlarında toplam 7 gol çıkmıştı.

Trabzonspor bu sezon bambaşka! 120 maç sonra 6 gol… İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında aldığı galibiyet ile ligin ilk devresini 32 puanla kapatan Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla hanesine en fazla puan yazdırdığı sezonu yaşıyor. İlgili Haberi Oku

FAVORİLER FARKLI KAZANDI

Süper Lig’in ilk yarısının son haftası şampiyonluk adayları takımların farklı galibiyetleri ile de dikkat çekti. Dört büyüklerden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor rakiplerini farklı mağlup ederken, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle döndü. Trabzonspor, ligin son sırasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor’u 6 golle geçerken, Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 4-1, Galatasaray da Antalyaspor’u 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 ile geçti.

Ligin zirve yarışındaki ekiplerinden Medipol Başakşehir ise sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup etti. Süper Lig’de bu hafta oynanan 9 karşılaşmada sadece iki takım golle tanışamadı. Galatasaray’a deplasmanda 5-0 mağlup olan Antalyaspor ve lider Demir Grup Sivasspor’a karşı deplasmanda 1-0 kaybeden Göztepe haftanın gol atamayan iki takımı olarak dikkat çekti. MAÇ SONUCU | Ankaragücü 2-2 Denizlispor Galatasaray karşısında 2-0`dan geri dönen ve puan alan; Antalyaspor maçında da iki kez geri düşmesine rağmen sahadan 2-2`lik beraberlikle ayrılan Ankaragücü, 10 kişi kalan Denizlispor karşısında da 2-0 yenik durumdan Scarione`nin golleriyle puan çıkarmayı başardı: 2-2. İlgili Haberi Oku

ANKARAGÜCÜ 2-2’YE ABONE

Bu sezon ligde zor günler geçiren MKE Ankaragücü, bu hafta sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Ankara ekibi böylece son 3 haftadır sahadan 2-2’lik sonuçla ayrılmış olurken, son 3 hafta skor olarak mücadelede geriye düşmesine rağmen geri gelerek karşılaşmalarından puan çıkarmayı başardı. Mavi-sarılılar bu hafta Denizli karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibinin 10 kişi kalmasının da avantajıyla skoru 2-2’ye getirdi ve puan almayı bildi. Ankaragücü, geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor ile 90´ıncı dakikada Kitsiou ile bulduğu golle beraberliği almıştı. Ankara ekibi 15. haftada ise deplasmanda Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen, geri gelmeyi bilmiş ve mücadeleden 2-2 sonuçla ayrılmıştı.