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12 Nisan 2023
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Süper Lig’de 2023-2024 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig’de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig’in başlangıç tarihini belirledi.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig’de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek.

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