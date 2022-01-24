Süper Lig’de 23. hafta deplasman takımlarına yaradı

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta geride kalırken, 3 büyük takımın puan kayıpları sürüyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın toplam 7 puan kaybettiği haftada en fazla golü Adana Demirspor (5) kaydetti.

Süper Lig’de lider Trabzonspor, 23. haftada deplasmanda Galatasaray‘ı 2-1 yenerek puanını 54’e çıkardı. Ligde ikinci sırada yer alan ve 1 maçı eksik Konyaspor, İzmir’de Altay ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 45 puanla takibini sürdürdü. Francesco Farioli yönetiminde Alanyaspor, ligin flaş takımı Giresunspor’u deplasmanda 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Akdeniz ekibi 38 puanla ligde 3. sıraya yükselerek Avrupa Kupaları’na katılımda iddiasını artırdı.

24 GOL ATILDI

Süper Lig’de 23. hafta oynanan 10 karşılaşmada toplam 24 gol atılırken, en farklı maç Adana’da oynandı. Adana Demirspor sahasında Karagümrük’ü 5-0 yendi. 4 ekibin deplasmanda kazandığı haftada 2 karşılaşmada da gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa ve Alanyaspor ise bu hafta 3’er kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

UMUT BOZOK SERİYE BAĞLADI

Kasımpaşa’nın çıkışında önemli rol oynayan Umut Bozok, son 6 maçta 5 gol kaydederken, ligde gol sayısını 11’e çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu gol krallığı yarışında Karagümrüklü Aleksandar Pesic’in ardından, Trabzonsporlu Cornelius ile ikinciliği paylaşıyor. Beşiktaş maçının son 14 dakikasında forma şansı bulan Pesic, gol sevinci yaşayamazken 12 golle gol krallığı yarışında lider konumda yer alıyor.

KASIMPAŞA VE GÖZTEPE ÇIKIŞTA

Ligde 27 puanla 13. sırada yer alan Kasımpaşa, üst üste 5. galibiyetini alırken, Göztepe de İstanbul’da 2-1 kazandığı Başakşehir maçı ile birlikte üst üste 4. galibiyetini elde etti. 16 puanla ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini 13 maça çıkarırken, Altay da kötü gidişatını sürdürdü. İzmir temsilcisi 16 maçtır kazanamazken, üst üste 8. mağlubiyetini aldı.

Ligde 23. hafta itibarıyla Avrupa Kupaları’nı hedefleyen takımlar ile küme düşme hattında puanların yakın olması rekabeti artırdı.

3 BÜYÜKLER KAYIP

Bu sezon yaşadığı puan kayıpları ile taraftarlarında hayal kırıklığı yaşatan 3 büyükler 23. haftayı puan kayıpları ile geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş deplasmanda 2 puan bırakırken, Galatasaray ise evinde Trabzonspor’a kaybetti.

Sarı-lacivertliler zirvenin 17 puan gerisinde kalırken, siyah-beyazlılar 18, sarı-kırmızılılar ise 27 puan farkla 15. sırada kendisine yer buldu.