Süper Lig’de 23. hafta hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi

Süper lig2de 22. haftanın tamamlanmasının ardından gözler 23. haftaya çevrildi. Yarın Ankaragücü-Karagümrük maçıyla başlayacak olan 23. haftada Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi de açıklandı.
Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat’ta oynanacak. İşte maçları yönetecek hakemler:
Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
İstanbulspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan
Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Giresunspor-Kayserispor: Erkan Özdamar
Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler