Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 24. hafta bu haftasonu oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yeni haftanın hakemleri belli oldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

Alanyaspor-Başakşehir | Zorbay Küçük

Fatih Karagümrük-Sivasspor | Ümit Öztürk

Trabzonspor-Ümraniyespor | Kadir Sağlam

Kayserispor-Fenerbahçe | Atilla Karaoğlan

Konyaspor-Giresunspor | Erkan Özdamar

Beşiktaş-Ankaragücü | Volkan Bayarslan

Kasımpaşa-Antalyaspor | Cihan Aydın