Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 24. hafta bu haftasonu oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yeni haftanın hakemleri belli oldu.
TFF’den yapılan açıklamaya göre maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
Alanyaspor-Başakşehir | Zorbay Küçük
Fatih Karagümrük-Sivasspor | Ümit Öztürk
Trabzonspor-Ümraniyespor | Kadir Sağlam
Kayserispor-Fenerbahçe | Atilla Karaoğlan
Konyaspor-Giresunspor | Erkan Özdamar
Beşiktaş-Ankaragücü | Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Antalyaspor | Cihan Aydın