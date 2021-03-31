Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
4 Nisan Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır