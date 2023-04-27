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27 Nisan 2023
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Süper Lig’de 32. hafta yarın başlayacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın Alanyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. 32. hafta pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş – Galatasaray derbisine sahne olacak.

Hafta İstanbulspor – Giresunspor maçıyla tamamlanacak. Adana Demirspor haftayı bay geçecek. Kayserispor ve Başakşehir ise Hatayspor ile Gaziantep FK’nin ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig’de 32. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Alanyaspor – Ümraniyespor

29 Nisan Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük – Antalyaspor
16.00 Konyaspor – Trabzonspor
19.00 Sivasspor – Fenerbahçe
19.00 MKE Ankaragücü – Kasımpaşa

30 Nisan Pazar
19.00 Beşiktaş – Galatasaray

1 Mayıs Pazartesi
20.00 İstanbulspor – Giresunspor

Alaturka Online
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