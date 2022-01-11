Süper Lig’de 46 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig’in Üç Büyükleri, bu sezon kabus yaşıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 20. hafta sonunda sezona başladıkları teknik direktörlerle devam etmiyor! Üç takım da teknik direktörsüz kaldı!

Süper Lig’de Trabzonspor en yakın rakibine 20. hafta sonunda 10 puan fark atarken; Fenerbahçe ile 17, Beşiktaş ile 20 ve Galatasaray ile de 22 puan farka sahip. Üç Büyükler’de alınan bu başarısız sonuçlar, teknik direktör ayrılıkları getirdi.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından 3 büyükler sezonu tamamlayamadan hocasız kaldı. En son 1975-76 sezonunda aynı durum yaşanmış ve sezon Trabzonspor, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. 47 yıl öncesi tekrar ederse Trabzonspor, 38 yıl sonra yeniden şampiyon olacak.

İlk ayrılık Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’la yaşandı. Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Yalçın, 7 Aralık’taki 5-0’lık Borussia Dortmund yenilgisinin ardından veda etti.

Fenerbahçe’de 2. dönemine start veren Vitor Pereira’nın macerası kısa sürdü. Pereira, 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından gönderildi. Terim dönemi de dün bitti.