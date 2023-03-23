Süper Lig’de 7 haftalık program açıklandı! İşte Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin tarihi

Süper Lig’de 7 haftalık program TFF tarafından açıklandı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. 29. haftada Trabzon’da oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş ile 32. haftada oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin saati ve tarihi de açıklandı.

TFF’den yapılan açıklama ve fikstür şöyle;

Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.

2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir.