Süper Lig’de Anthony Nwakaeme sürprizi!

Trabzonspor’un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Tek aday olarak seçime giden Ertuğrul Doğan, 1129 oy alarak bordo-mavili kulübün 18. Başkanı oldu. Doğan’ın yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz ve Birhan Emre Yazıcı.

Nwakaeme, Nevzat Kaya’yı tebrik etti

Trabzon’da olduğu dönemde Nevzat Kaya ile yakın ilişkiler kuran Nwakaeme, Karadeniz’den ayrıldıktan sonra da Kaya’yla görüşmelere devam etti. Nijeryalı yıldız geçtiğimiz aylarda görüştüğü Nevzat Kaya’nın yöneticiliğini de tebrik etti. 34 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 3.Lig ekibi 1984 Muşspor’da başkanlık görevini yürüten Kaya’ya sosyal medya hesabında paylaştığı bir tebrik mesajı ile destek oldu. Nwakaeme, Nevzat Kaya için, “Tebrikler Başkan. Bu yolculukta başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

3 büyüklerle adı anıldı

Trabzonspor’da forma giydiği 4 senede 145 maça çıkan ve 47 gol, 40 asistlik harika performans sergileyen, geçen sezon kazanılan tarihi şampiyonlukta büyük rol oynayan ve Bordo-Mavili camianın sevgilisi olan başarılı futbolcu sezon başında takımdan ayrılmıştı. Abdullah Avcı’nın öncelikleri arasında olmayan ve Fırtına’yla yeni kontrat konusunda anlaşamayan tecrübeli oyuncu ismi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’la anılsa da Suudi Arabistan’ın yolunu tutmuştu.

‘Haftada bir görüşüyoruz’

Al Fayha’ya imza atan Nwakaeme için flaş bir açıklama geldi. Ertuğrul Doğan’ın başkanlığının resmileşmesinin hemen ardından konuşan yeni yönetici Nevzat Kaya’ya yakın dostluk kurduğu Anthony Nwakaeme soruldu. Kaya da, “İnşallah neden olmasın. Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul’a gelince, ben Suudi Arabistan’a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki, hoca ve başkan istesin” yanıtını verdi.

Hâlâ formda

Deneyimli oyuncu bu sezon Al Fayha’da 18 maça çıktı ve 8 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. 18 karşılaşmada 11 gole doğrudan etki eden yıldız oyuncu yine formda olduğunu gösterdi.