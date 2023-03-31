Süper Lig’de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Kayserispor’da ayrılık… 2019-2020 sezonu devre arasında Brezilya ekibi Chapacoense’den, Sarı-Kırmızılılar’a transfer olan Gustavo Campanharo’nun sözleşmesi feshedildi. Gerekçe olarak da ülkemizde Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin endişesi nedeniyle Brezilyalı oyuncunun ailesiyle ülkesine dönme kararı alması gösterildi.

90 maçta oynadı

Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Campanharo’ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.