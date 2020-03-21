Süper Lig’de corona senaryoları… Galatasaray tepkili

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun futbol, basketbol ve voleybol federasyonları ile yaptığı toplantı sonrası ligler ertelendi. Erteleme sonrası Süper Lig’in nasıl tamamlanacağı merak konusu olurken, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’den konu ile ilgili açıklama geldi.

Üç farklı senaryo üzerinde durduklarını belirten Mehmet Sepil “Biri planlandığı gibi bitirmek. İkinci senaryo, liglere başlamanın uzaması… Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok… Play-off gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir. Süreç çok uzarsa, ligin bu sıralamayla tescil edilmesi söz konusu olabilir. Üçüncü senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, play-off seçeneğinin hiç tartışılmadığını ve haksız bir uygulama olacağını belirtti. Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada “Saat 1´den, 4´e kadar tartıştık. Bütün kulüp başkanları sağ olsunlar değerli düşüncelerini söyledi. Ama asla gündemimize play-off diye bir şey girmedi. Tartışılan konu liglerin başlama tarihiydi” ifadelerini kullandı.

“BUNUN FORMATI YOK”

Kararın hükümet ile birlikte alınması gerektiğinin altını çizen Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

“Liglerin başlama tarihi ile ilgili iki görüş belirdi. 17 veya 30 Nisan başlangıç… Bildiğiniz gibi ülkede büyük bir tehlike var. Biz bunun için bu kararın bile Türkiye Futbol Federasyonu ile hükümet arasında senkronize alınmasını, bunun için de bir komisyon kurulmasını önerdik. Bu konuda herkesle ittifak ettik. Karar buydu. Yoksa play-off gibi bir şey olmadı. Play-off yaptığınızda 8 takım mı olacak, 10 takım mı olacak. Yoksa 18´de 4 maçlık bir şey mi yapacaksınız. Bunun formatı yok. Böyle bir şey yok.”

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