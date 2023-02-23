Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig’de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldu.
Taksim’de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş – Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
Deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Giresunspor – Kayserispor ve Fenerbahçe – Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da, Ümraniyespor – Adana Demirspor müsabakası 26 Şubat Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.
İşte Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri:
Fenerbahçe – Konyaspor : Halil Umut Meler
Giresunspor – Kayserispor : Ali Şansalan
Beşiktaş – Antalyaspor : Abdulkadir Bitigen
Ümraniyespor – A.Demirspor : Atilla Karaoğlan