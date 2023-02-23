Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Süper Lig’de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldu.

Taksim’de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş – Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

Deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Giresunspor – Kayserispor ve Fenerbahçe – Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da, Ümraniyespor – Adana Demirspor müsabakası 26 Şubat Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.

İşte Süper Lig’de erteleme maçlarının hakemleri:

Fenerbahçe – Konyaspor : Halil Umut Meler

Giresunspor – Kayserispor : Ali Şansalan

Beşiktaş – Antalyaspor : Abdulkadir Bitigen

Ümraniyespor – A.Demirspor : Atilla Karaoğlan

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