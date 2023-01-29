Süper Lig’de, Fenerbahçe’nin kalan maçları

Süper Lig’e şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu doğrultuda sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus gibi A sınıf bir hocayı oturtan Fenerbahçe’nin zirve takibi sürüyor. Son olarak 21. haftada Kasımpaşa’yı 5-1 gibi rahat bir skorla deviren Sarı-Lacivertli ekip, Gaziantep FK ve Ümraniyespor galibiyetlerinin ardından 3 maçlık seri yakaladı. Galatasaray’ın (48) 4 puan gerisinde yer alan Kanarya (44), liderlik koltuğuna oturmak adına kalan haftalarda ezeli rakibinin kaybetmesini bekleyerek kazanmaya çalışacak.

Hafta Rakip

22 Adana Demirspor (D)

23 Konyaspor

24 Kayserispor (D)

25 BAY

26 Alanyaspor (D)

27 Beşiktaş

28 Karagümrük (D)

29 Ankaragücü

30 Başakşehir (D)

31 İstanbulspor

32 Sivasspor (D)

33 Giresunspor (D)

34 Trabzonspor

35 Hatayspor (D)

36 Antalyaspor

37 Galatasaray (D)

38 Gaziantep FK