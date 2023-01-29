Süper Lig’de, Fenerbahçe’nin kalan maçları

Süper Lig’e şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu doğrultuda sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus gibi A sınıf bir hocayı oturtan Fenerbahçe’nin zirve takibi sürüyor. Son olarak 21. haftada Kasımpaşa’yı 5-1 gibi rahat bir skorla deviren Sarı-Lacivertli ekip, Gaziantep FK ve Ümraniyespor galibiyetlerinin ardından 3 maçlık seri yakaladı. Galatasaray’ın (48) 4 puan gerisinde yer alan Kanarya (44), liderlik koltuğuna oturmak adına kalan haftalarda ezeli rakibinin kaybetmesini bekleyerek kazanmaya çalışacak.
Hafta Rakip
22 Adana Demirspor (D)
23 Konyaspor
24 Kayserispor (D)
25 BAY
26 Alanyaspor (D)
27 Beşiktaş
28 Karagümrük (D)
29 Ankaragücü
30 Başakşehir (D)
31 İstanbulspor
32 Sivasspor (D)
33 Giresunspor (D)
34 Trabzonspor
35 Hatayspor (D)
36 Antalyaspor
37 Galatasaray (D)
38 Gaziantep FK