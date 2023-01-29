Süper Lig’de, Fenerbahçe’nin kalan maçları

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Alaturka Online
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Süper Lig’e şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu doğrultuda sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus gibi A sınıf bir hocayı oturtan Fenerbahçe’nin zirve takibi sürüyor. Son olarak 21. haftada Kasımpaşa’yı 5-1 gibi rahat bir skorla deviren Sarı-Lacivertli ekip, Gaziantep FK ve Ümraniyespor galibiyetlerinin ardından 3 maçlık seri yakaladı. Galatasaray’ın (48) 4 puan gerisinde yer alan Kanarya (44), liderlik koltuğuna oturmak adına kalan haftalarda ezeli rakibinin kaybetmesini bekleyerek kazanmaya çalışacak.

Hafta  Rakip

22  Adana Demirspor (D)
23  Konyaspor
24  Kayserispor (D)
25  BAY
26  Alanyaspor (D)
27  Beşiktaş
28  Karagümrük (D)
29  Ankaragücü
30  Başakşehir (D)
31  İstanbulspor
32  Sivasspor (D)
33  Giresunspor (D)
34  Trabzonspor
35  Hatayspor (D)
36  Antalyaspor
37  Galatasaray (D)
38  Gaziantep FK

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