Süper Lig’de hangi takımlar küme düştü? İşte Süper Lig’e veda eden takımlar…

Süper Lig’de ilginç sezon bir maç haricinde tamamlandı. Corona virüsü arası verilen ve yaklaşık 2 ay maç oynanmayan ligde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, yarın Kasımapaşa ile mücadele edecek ve Süper Lig’de 2019-2020 sezonu tamamlanmış olacak. Ligde bugün 7 karşılaşma aynı saatte başladı ve Ankaragücü’nden sonra küme düşen takımlar belli oldu.

SÜPER LİG’DE GÜNÜN SONUÇLARI

Denizlispor 0-1 Ankaragücü

Fenerbahçe 3-1 Rizespor

Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

Göztepe 3-1 Sivasspor

Kayserispor 1-2 Trabzonspor

Konyaspor 2-2 Alanyaspor

Yeni Malatyaspor 0-1 Gaziantep

SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

Süper Lig’de bu akşam oynanan karşılaşmalar sonucunda küme düşen son iki takım da belli oldu. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor’a mağlup olan Ankaragücü küme düşen ilk takım olmuştu. Yeni Malatyaspor ve Kayserispor da bu sezon ligden düşen takımlar oldu.